原民聲饗宴賀警察節　苗栗暖警挽袖捐輸熱血

2018年06月13日 19:28 中時 陳慶居

原住民歌手南賢天（右）獻唱，為警察人員賀節。（陳慶居翻攝）

苗栗縣警察局13日在大禮堂舉辦警察節慶祝大會，提前慶祝615日警察節，邀請原住民歌手南賢天獻唱，縣長徐耀昌也到場祝福，感謝眷屬的包容與支持，並提醒官警執勤注意安全。而官警同時也挽袖捐輸，挹注血庫146袋5萬CC熱血。

今年警察局有別以往，邀請原民歌手南賢天到會場高歌，南賢天以高亢清亮的歌聲享譽國際，餘音繞樑，常獲邀於國內外各機關團體、學術單位和國家音樂廳等大型場地演出，曾至亞特蘭大、北京奧林匹克運動會中演出。他將原民和客家文化交融唱出了最真摯的情感，深深觸動現場聽眾。

徐耀昌表示，預祝警察同仁佳節愉快之外，也對全體勞苦功高的警察及協勤民力們表達由衷地感謝與嘉勉。他提醒大家執勤或勤餘，都要注意安全與健康，也感謝警察寶眷的默默支持。他期許在局長林炎田帶領下，全力做好縣內治安、交通及為民服務工作，提供縣民更優質的宜居幸福城市。

而警局的賀節活動，由縣長頒發資深警察獎章、模範警察等各項績優工作獎項，以嘉勉員警優秀表現。警察人員為展現熱心公益情操，同步號召大家捐血助人，響應捐血一袋、救人一命，熱心不落人後，大大挹注暑假期間可能不足的血源。

(中時 )