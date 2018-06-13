魅力10島 觀光局徵選島主 周薪3.5萬元

2018年06月13日 19:33 中時 王思慧

台灣有豐富的海洋自然資源及人文景觀，交通部觀光局挑選出10大魅力島嶼，包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等，以「探索台灣10+島」為活動品牌，在6月1日推出的「探索台灣10+島 show your island島主徵選活動」，針對離島旅遊量身打造的影音與網路聲量結合的活動。近2周就有78人報名、64人入圍，觀光局長周永暉表示，希望能有200人報名。

澳洲日前以半年薪水15萬澳幣徵選「世界最棒工作」大堡礁護島管理員，只要潛水、寫部落格與拍照，工作輕鬆有趣，曾獲得全世界上萬人報名，引起廣大迴響。

觀光局今天在交通部舉辦徵選島主記者會，除了首播島主召募影片外，交通部政務次長王國材及觀光局長周永暉也邀請10島代表，及近年來最受歡迎行腳節目主持人大霈（李霈瑜）攜手台灣唯一風浪板三屆奧運國手張浩，一同介紹台灣10⁺魅力島嶼，號召大家一起參與這次的活動。

觀光局表示，凡是年滿20歲設籍台澎金馬地區，熱愛台灣島嶼土地人士，或是年滿20歲在台灣觀光、就學、工作及居住，有合法簽證的外國朋友，都能參加徵選，獲選者須以圖文、影音推廣島嶼旅遊。

報名時間從6月1日開始，到6月24日中午12時止，參賽者必須上傳報名表、同意書及60秒影片，並填選島嶼及志願排序，最後兩階段評選將分為評審評選佔70％，網路人氣票選佔30％，觀光局將於7月17日公告10位入選島主。觀光局說，目前蘭嶼、小琉球最熱門，就連日本、法國人也來應徵。

有興趣的民眾，可上島主徵選活動官網（https://www.baytourism.tw/index.html）查詢，將以連續7日，每日提供新台幣5,000元薪資，鼓勵獲選者以圖文及影音方式進行島嶼行銷推廣。

(中時 )