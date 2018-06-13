日國會通過CPTPP 盼年內生效

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日本國會正式通過由美國之外的11國參加的《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)，相關法案若能在本屆國會上通過成立的話，日本國內的手續即完成。日本將敦促各參加國儘速完成手續，盼CPTPP能在今年內生效。

CPTPP在6個參加國完成國內手續的60天後即可生效，目前已有墨西哥完成了國內手續，日本政府將成為第2個完成手續的國家，紐西蘭和澳洲也在進行議會手續中。若各國國內手續順利完成的話，CPTPP可望在今年內生效，占全球GDP(國內生產毛額)約14%的自由貿易圈將誕生。

日本為了防止CPTPP生效後，國內相關業者受到擴大進口的影響，著手修正《畜產品價格安定法》、《著作權法》等10法的CPTPP相關法案，預定在本屆國會中通過。日本的音樂、書籍等著作權保護期間將從現行的50年延長至70年。

CPTPP除了調降農畜產品及工業製品的進出口關稅外，還統一各國的商業規則。CPTPP生效後，消費者可以買到較便宜的肉品和蔬菜等，日本企業對海外投資、交易往來也會變得更容易。

美國總統川普揚言將調高汽車進口關稅，並希望與日本透過雙邊談判，改善貿易逆差的情形。日本經濟財政大臣茂木敏充與美國貿易代表萊海澤（Lightheizer)7月將舉行美日新通商協議的首次會議。

日本急於促成CPTPP早日生效，乃為了明確展現推動多國間自由貿易的立場。

(中時 )

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