世足》首戰剩3天 西班牙竟開除總教練

2018年06月13日 19:51 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

日本隊在世足開幕前不到百日開除總教練，沒想到「鬥牛士」西班牙更誇張！西班牙世足首戰將於16日凌晨迎戰勁敵葡萄牙，卻因為總教練洛佩特吉（Julen Lopetegui）將接掌皇家馬德里兵符，西班牙足協被蒙在鼓裡，於13日憤而開出洛佩特吉。

「我相當欣賞而且尊敬胡藍（洛佩特吉名），他是個頂尖的教練，也讓我們更難做出這個決定，」西班牙足協主席魯比亞列斯（Luis Rubiales）說：「但在世足開幕戰前3天，皇馬竟然宣布洛佩特吉會在世足賽後擔任他們的總教練。足協的雇員和別人協商，我們被蒙在鼓裡到公布前5分鐘才知道，這是不能允許的事情！」

西班牙足協主席魯比亞列斯（左）在記者會上宣布開除總教練洛佩特吉。（路透）

洛佩特吉帶領西班牙拿到世足門票後，足協與他續約至2020年的歐洲國家盃。也就是說，他不但目前是國家隊總教練，而且合約還有兩年，難怪西班牙足協抓狂。

「如果任何人要跟我們的雇員談，也要跟我們談，這是最基本的。尤其這是代表所有西班牙人的隊伍，國家隊是我們最重要的隊伍，世界盃是最重要的賽事。」魯比亞列斯生氣的說。

陣前換將乃兵家大忌，現在既然換都換了，重點是誰來頂他？前西班牙與皇馬後衛耶羅（Fernando Hierro）目前是足協競技總監，就跟代表隊在俄羅斯備戰，是最有可能立刻頂上的人選，U-21青年隊教頭卡拉德斯（Albert Celades）是另一個可能的選項。

(中時電子報)