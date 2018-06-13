大立光覓土地蓋新廠房 彰化縣政府協助爭取

2018年06月13日 19:59 中時 吳敏菁

執行長林恩平（左）和彰化縣長魏明谷（右）合影。（吳敏菁翻攝）

大立光連續躍上新聞，作為台股股王，12 日舉行 107 年度股東會常會，通過年度盈餘分配案，每股發放新台幣 72.5 元現金股息，創歷年來最高配息紀錄，執行長林恩平並釋出要找土地蓋新廠房計畫，彰化縣長魏明谷率縣府團隊拚招商，13日下午前往台中大立光電股份有限公司，進行招商簡報，介紹彰化的投資環境，大立光稱彰化縣府團隊高效率，也介紹大立光在台灣產品，在水電需求並不高，廢料幾乎都可回收，未來預計投資面積500億，面積約​3、4萬坪。

大立光釋出要尋覓土地蓋廠房，執行長林恩平直言，「希望政府協助幫忙」，預估相關投資至少500億元，若能尋覓到格局方正。面積3、4萬坪土地，將是大立光在台灣歷來最大的投資案，但條件是離台中精密園區總部愈近愈好，最好不要超過30分鐘的車程。

彰化縣政府得知訊息後，快馬加鞭，迅速前往爭取，並準備簡報內容，中科四期、高鐵特定區和鹿港打鐵厝，都由超過10甲土地的規模，大立光要蓋的新產房，比起現在大立光精密園區總部及緊鄰在旁的新廠合計占地1.84萬坪，要再大一倍，震撼了業界，彰化縣政府決定「使命必達」，積極爭取。

但由於中科四期的土地只租不賣，高鐵特定區已規劃完成了，但大立光更傾向正在規劃中的鹿港打鐵厝，但一切都還在評估中，大立光產業是光學電子的鏡頭為主，強調耗水、用電不高，廢料可回收，是乾淨產業，希望新蓋廠房距離總部越近越好。

經濟部指出，台中土地飽和，大立光若願意在彰化擴廠，經濟部將全力促成好事。

(中時 )