王炳忠脫魯了？大陸女友疑曝光 網友驚呼：像鞏俐！

疑似王炳忠女友照片遭肉搜出來，鄉民驚呼：像鞏俐！。(翻攝PTT)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

陸生共諜案，新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正及王炳忠父親王進步等4人，今(13日)被依違反國家安全法發展組織罪嫌起訴。王炳忠庭訊時否認接受大陸國台辦員援助，並供稱自己3萬美金是2015年向大陸女友「許芝」借來的，但北檢不採信王的說詞。網上流傳，疑為王炳忠女友照片曝光，鄉民驚呼「像鞏俐！」

王炳忠2014年生日曾發文「回想27年的今天，老爸老媽在一個風雨交加的夜晚認識，當時他們喝了很多酒，忘了做好防護措施，就這樣讓一個偉人誔生…相信這不只是生日，更將是人生新一階段的開始！」，文末更許願要「擺脫處男」。

檢調偵辦陸生共諜案，也意外讓王炳忠雪藏的神祕女友曝光？有PTT網友爆掛，表示搜索到疑為王炳忠女友的《微博》，當王炳忠出版《我是台灣人、更是中國人》一書時，該名女子還公開幫忙宣傳，發文「沒辦法替王炳忠做些什麼，只能支持了」，其他大陸網友紛紛好奇地在貼文底下問「妳是不是炳忠女友？」不過王本人則留言，「謝謝網友支持」，試圖撇清關係。

疑似「炳忠女友」照片被肉搜出來，掀起台灣網友熱議，女子長髮及腰，氣質出眾，鄉民看了驚呼「不錯，蠻正的，忽然想加入統一陣容了」、「身上有種近似鞏俐的土味」、「靠有點正 哪裡還有得報名？」、也有人笑稱「不知道為什麼 看起來像黃安」

(中時電子報)

女子曾在微博幫忙宣傳王炳忠出版的書，王炳忠僅回「謝謝網友支持」。(翻攝PTT)
女子曾在微博幫忙宣傳王炳忠出版的書，大陸網友好奇2人關係。(翻攝PTT)
夫長年酗酒罵妻「華西街的貓」 … 高巿警探訪八大行業照片不實 5警…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。