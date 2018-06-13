王炳忠脫魯了？大陸女友疑曝光 網友驚呼：像鞏俐！

2018年06月13日 19:56 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

陸生共諜案，新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正及王炳忠父親王進步等4人，今(13日)被依違反國家安全法發展組織罪嫌起訴。王炳忠庭訊時否認接受大陸國台辦員援助，並供稱自己3萬美金是2015年向大陸女友「許芝」借來的，但北檢不採信王的說詞。網上流傳，疑為王炳忠女友照片曝光，鄉民驚呼「像鞏俐！」

王炳忠2014年生日曾發文「回想27年的今天，老爸老媽在一個風雨交加的夜晚認識，當時他們喝了很多酒，忘了做好防護措施，就這樣讓一個偉人誔生…相信這不只是生日，更將是人生新一階段的開始！」，文末更許願要「擺脫處男」。

檢調偵辦陸生共諜案，也意外讓王炳忠雪藏的神祕女友曝光？有PTT網友爆掛，表示搜索到疑為王炳忠女友的《微博》，當王炳忠出版《我是台灣人、更是中國人》一書時，該名女子還公開幫忙宣傳，發文「沒辦法替王炳忠做些什麼，只能支持了」，其他大陸網友紛紛好奇地在貼文底下問「妳是不是炳忠女友？」不過王本人則留言，「謝謝網友支持」，試圖撇清關係。

疑似「炳忠女友」照片被肉搜出來，掀起台灣網友熱議，女子長髮及腰，氣質出眾，鄉民看了驚呼「不錯，蠻正的，忽然想加入統一陣容了」、「身上有種近似鞏俐的土味」、「靠有點正 哪裡還有得報名？」、也有人笑稱「不知道為什麼 看起來像黃安」

(中時電子報)

女子曾在微博幫忙宣傳王炳忠出版的書，王炳忠僅回「謝謝網友支持」。(翻攝PTT)