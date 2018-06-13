JYP打造均齡13歲男團 首爾街頭稚嫩獻唱

BOYSTORY將在8月推出首張迷你專輯。(環球提供)

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BOY STORY將在8月推出首張迷你專輯。(環球提供)

由韓國JYP娛樂培訓、新聲娛樂出品的嘻哈少年團BOY STORY，由涵予、鑫隆、澤宇、梓豪、明睿、書漾組成，平均年齡僅有13歲，將在8月出道，他們也仿照前輩腳步，日前現身首爾弘大商圈舉辦街頭演出，挑戰前輩夯團防彈少年團(BTS) 、GOT7熱門單曲。

BOY STORY首度在首爾街頭舉辦路演，現場嗨跳〈HOW OLD R U〉、〈Can’t Stop〉、〈JUMP UP〉3支單曲，更挑戰防彈少年團的〈MIC Drop〉以及GOT7 的〈If You Do〉，現場聚集不少人觀看，影片更在網路上引起討論，BOY STORY希望以後能成為像前輩們一樣優秀的組合，現場大方以外語跟觀眾交流，開心表示: 「第一次在國外的街頭，用外語跟觀眾交流，有些小緊張。有很多哥哥、姐姐圍過來看，還為我們鼓掌應援，很開心，跳起舞來也很有力氣。」

BOY STORY最新單曲〈Handz UP〉已在12日上架，經紀公司斥資重金打造，包括宣傳、治裝及MV製作就花費了台幣千萬元，團隊遠赴韓國取景拍攝，團員共換4套服裝，看來帥氣且潮流感十足。由於6個大男孩正值成長抽高階段，許多名牌及潮流服飾都需要量身打造，經紀公司更聘請了專屬的造型師為他們打點私服。

面對公司砸下的千萬製作費，BOY STORY顯然對吃比較有感，透露MV拍攝現場旁邊有個小食堂，「飯特別好吃。」

BOY STORY將在8月推出首張迷你專輯，將成為JYP娛樂年紀最小的男子團體，並計畫展開全亞洲的出道巡迴演唱會，預計暑假來台灣宣傳，BOY STORY興奮談到: 「希望順利的完成我們的巡演，有更多的人認識我們、喜歡我們！」他們也透露偶爾有空時會上網用手機看網友留言，「謝謝哥哥姐姐們，好像還有妹妹，對我們的支援和喜歡，我們會更加努力不會讓你們失望，希望很快有機會見面！」

(中時 )

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