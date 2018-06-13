孫盛希交合J.Sheon 不怕歌被禁

孫盛希與J.Sheon跨刀合作新歌。(滾石提供)

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孫盛希與J.Sheon跨刀合作新歌。(滾石提供)

孫盛希新歌〈闖空門〉請到金曲準新人J.Sheon跨刀，她表示一直很想做一首歌講女性對「性」的自主，兩人在合作錄音當下也隨著音樂搖擺，將彼此身心靈透過音樂交合在一塊，孫盛希羞笑著說：「謝謝J.Sheon陪我完成了出道以來最性感的作品。」至於會不會擔心歌曲尺度太大被禁？她則樂觀回：「不用禁18歲以下不能聽，因為他們還聽不懂，但這首歌的音樂真的很好聽。」

〈闖空門〉是孫盛希在新專輯中嘗試的最大挑戰，談到現代女人談愛到慾望的從容，坦然示愛的女人有著迷魅人心的誘人香氣，想要的男人大方追求不拖拉，化被動為主動的享受。

〈闖空門〉旋律暨挑逗又撩動，譜出慢火加溫兩人之間心跳加速的慾望拉鋸，互有感覺的男女情不自禁把性感電力開到最大，而歌詞與MV影像發想，來自一個女人悄悄把未上鎖的家門留了一道門縫，歌詞充滿性感至極、令人臉紅心跳的R＆B陷阱情歌、女人與男人遊走身體與尺度邊緣的挑逗情話、愉悅止不住騷動的催情電力開到最大。

J.Sheon也提議英文歌名用〈In And Out〉，點到為止的方式引誘聽眾在肆意想像中完全投入歌曲與情緒色彩，在聽覺裡同時滿足視覺聯想，J.Sheon誇：「我有發現希希以往的作品就具有了R&B歌手的特質，沒想到合作磨合後，她的表現實在令人驚艷。」歌曲將在15日全面數位上架，MV將於18日上線。

(中時 )

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