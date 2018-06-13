時隔15年 沈建宏躍上《雪地裡的星星》翻拍版男一

2018年06月13日 20:07 中時 洪秀瑛

沈建宏造型帥氣。（達騰娛樂提供）

沈建宏今分享北漂生活。（達騰娛樂提供）

沈建宏一出場吸引目光。（達騰娛樂提供）

陳怡蓉、何潤東、邱澤當年主演《雪地裡的星星》。（達騰娛樂提供）

《雪地裡的星星》浪漫唯美。（達騰娛樂提供）

兩岸瘋經典偶像劇翻拍，繼《流星花園》、《放羊的星星》、《泡沫之夏》，由何潤東、陳怡蓉、邱澤主演的《雪地裡的星星》，13日在上海電視節宣布年底開拍。沈建宏9歲的時候曾試鏡扮演何潤東的童年角色，後來錯過機會，時隔15年成為翻拍版男主角。他上部戲角色沉重，拍得撕心裂肺，今笑稱終於可以在《雪地》裡輕鬆體驗一下富二代豪奢生活。

《雪地》當年在大陸播出時，浪漫淒美愛情故事被評為陸版《藍色生死戀》。沈建宏今說，「《雪地》影響我整個人生。9歲的時候，媽媽那時候帶著我去參加角色徵選，當時什麼都不懂，看到導演就害怕、躲在牆角哭，因此沒選上，卻被當時製作人也是現在經紀人看上、簽下我，進入演藝圈成為何潤東師弟。」他說曾到片場看師兄姊拍戲，當時年紀小、傻傻的，有看沒有懂。

他現在把演藝重心轉往大陸，但台灣有房貸，在北京要付房租，北漂生活辛苦，卻覺得比待台灣更有動力、機會也多，他到北京20天內談了6個案子，已接下3部古裝戲，7月將到橫店拍攝。至於和女友安于晴聚少離多，但他說仍有聯絡，2人有共識先把工作擺中間，感情放兩邊。

網路先前傳出《雪地》男女主角是人氣演員鹿晗、鄭爽，製作單位今澄清不是，男女主角已定案，「這次主要角色有3男2女，除了公佈的沈建宏，其它演員會陸續宣佈。」原班人馬不會演出，已另邀重量級演員加入，年底將在北海道、內蒙、台灣、廈門取景，由導演周美玲執導。

新版《雪地》由資深媒體人兼名作家柯志遠撰寫劇本，這是他首次挑戰編劇一職。他提到新舊版劇本的差異：「如果說2002年版的《雪地裡的星星》建構了一個純愛神話，那在最新版的《雪地裡的星星》則是添注了更多人生現實處境的『共鳴』，對於命運裡的順境、逆境，以及一份真摯愛情在其中所能發揮的強大力量，都做了更加寫實的刻劃，努力做到人物與情節都『有血，有肉，有體溫』。」

除了愛情，新版故事的宿命主題也將更寫實，家族糾葛更加豐富。劇本設計上，深入地將情節發展與當地背景緊密融合。3位製作人辛志諭、呂志明和李世平補充說：「《雪地裡的星星》原本預計今年3月於北海道開拍，但因擔心融雪沒有初雪美，所以延到今年底，等待北海道的初雪。」

(中時 )