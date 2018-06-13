北市產發局祭高額補助 送新創團隊出國「找伯樂」

2018年06月13日 20:30 中時 吳堂靖

寰宇軒行總經理鄭匡宇看準網紅商機，推出手機、DV兩用無線麥克風。（吳堂靖攝）

機票、攤位費、進駐費通通包！台北市產業局為了鼓勵新創團隊國外拓展視野，自去年起首創出國補助計畫，協助5年以下新創團隊前往國外參展提高曝光度、尋找合作對象，迄今已通過38件申請案、核定679萬元補助款，最高補助50萬元，申請期限至6月29日止。

為了鼓勵新創團隊參與國際創業活動，北市產業局補助5年以下新創團隊出國費用，包含機票、門票、攤位費、進駐費及學費等，迄今已通過38件申請案，不少新創業者因此在國際上大放異彩。

曾申請補助的寰宇軒行總經理鄭匡宇表示，到國外參展好處多多，包含遇見可能的投資人、發找到海外合作夥、發現產品的契機，在與其他國家新創業者的分享過程中，不但激發更多靈感也能加強產品曝光度。

鄭匡宇指出，看準現在全民皆網紅的時代，公司推出手機、DV兩用無線麥克風，商品主打降噪功能，就算在大馬路旁拍攝影片，收音也不受干擾，目前已在蝦皮等平台上架，未來也計畫與更多網紅、Youtuber合作，提升產品能見度。

產業局副局長吳欣珮表示，北市府領先六都，去年開始首創出國補助計畫，補助包含機票、攤位費、進駐費、學費，積極推動新創公司與國際的交流。

補助計畫申請至6月29日截止，相關資訊可於產業局官網（www.doed.taipei.gov.tw）查詢

(中時 )