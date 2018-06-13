美國改造C-130 當做核粒子探查飛機

2018年06月13日 20:23 中時電子報 江飛宇

美軍為了調查核武試驗的影響，多年來都有核粒子(nuclear particles,俗稱輻射塵)採樣飛機，主要是由兩台WC-135W永恆鳳凰( Constant Phoenix )在負責，雖然名字取得很這麼神奇，但是WC-135C仍因年事以高而越難以操作和維護，需要有接替者才行，現在美國空軍先設計一種輻射微粒偵察艙，預備安裝在C-130運輸機成為「WC-130」核粒子收集機。不過這算是暫時替代的性質，新一代的核粒子探查飛機WC-135R還需要幾年的時間才會完成。

The Drive報導，美國空軍參謀長戴夫．高登菲將軍(Dave Goldfein)在4月時說，WC-135永恆鳳凰已相當老舊需要新的飛機來執行核子微粒偵測工作。因此美國空軍正在製作空浮微粒收集系統（PACS），俗稱「收割機」(Harvester)，將預計安裝在C-130的機腹，這項計畫已花費150萬美元，算是相當廉價，是由桑迪亞國家實驗室( Sandia National Laboratories)所設計的。

這具吊在C-130機腹的就是空浮微粒收集系統(PACS)，俗稱收割機。(圖/防衛新聞)

在實際任務中，操作員將會使用定向伽瑪線感測器（DGRS）來查明放射性強度，確知輻射來源後，飛過這個區域的「熱點」(濃度高的地方)以收集放射顆粒，粒子會收進莢艙裡的特殊濾紙，同時飛機上的分析儀器就能以光譜分析來判斷輻射物質是哪一種同位素。飛機降落以後，地面專家可以再用質譜儀進行更詳細的分析。

原本核粒子的調查是冷戰期間，美國為了解核武器開發情況所設計的，在1980年之前，致力研發核武的國家都還會進行地面以上的核武試爆，因此大氣層內會有大量的核子微粒，不過這種做法相當汙染環境，之後各國改用地下核武試爆，並計算地震的強度來推估核武威力，核粒子才沒有那麼嚴重。

不過，在1986年的前蘇聯車諾比爾核電廠事故時，又有大量的核粒子飄散於歐洲，美國的WC-135也在當年前往北歐瞭解狀況。

除此之外，調查「 髒彈」也是核粒子收集機的主要工作，長期以來，各國都擔心恐怖分子或者一些流氓國家，即使沒有能力製作核武，但有可能取得不成熟的放射核物質，並且安裝在砲彈與飛彈裡，成為瞬間威力雖不大，但是具有核子汙染力的「 髒彈」，目前雖然還未發生，但是相應的防範一直都在準備。

(中時電子報)