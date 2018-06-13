夜問打權》禁吸管 想毀台灣之光「珍珠奶茶」？

2018年06月13日 20:16 中時電子報 綜合報導

兩岸如仇人？馬英九籲蔡政府：做個髮夾彎接受九二共識！勸蔡政府重啟服貿，馬後炮？當年為何讓太陽花打掉！綠營酸馬是北京傳聲筒！藍營嗆：不選九二難道選台獨？承認九二共識兩岸就能對話，蔡政府堅持不認為了啥？大陸+香港占台灣出口41%，台獨反服貿害台灣陷絕境？兩岸GDP比一比！台灣5728億美元、大陸12.2兆美元！各國爭相與陸合作，唯獨台灣退回服貿擋經濟發展？

喝珍珠奶茶禁用塑膠吸管！方向對但官員態度超瞎？沒吸管怎喝珍奶？環保署官員：用湯匙啊！明年7月禁吸管？想毀了飲料界台灣之光「珍珠奶茶」？查小民不查大咖？為環保限塑？企業空汙、水汙罰不到？

台中空汙攻防戰？盧秀燕「中電不北送」vs.林佳龍「中電中用」，中電北送拿肺換電？停止北送、中電中用！可行嗎？民粹？中火減煤量無益空汙？監委:只減1.11%！中市府：用錯數據！中市府力拚「第三次電力業加嚴」年底實施，環團：怠惰三年才要拚！

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：盧秀燕(國民黨台中市長參選人)

董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

吳育昇(前立法委員)

王育敏(立法委員)

康仁俊(資深媒體人)

(中時電子報)