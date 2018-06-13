2026世界杯首度由美加墨3國合辦！

2018年06月13日 20:57 旺報 林永富

俄羅斯世界杯開賽前夕，國際足球總會（FIFA）13日在莫斯科舉行的第68屆大會上，公布2026年世界杯舉辦國，美國、墨西哥、加拿大北美3國擊敗非洲國家摩洛哥，獲得承辦權！這是世界杯首度由3個國家聯合承辦；也是1994年美國世界杯以來，世界杯將再次來到北美大陸！屆時，世界杯將首次有48支球隊參賽！

本月早些時候，FIFA確認了兩個2026年世界杯的主辦候選，一個是摩洛哥，另一個則是美國、加拿大和墨西哥聯合申辦。在這兩個候選方案中，摩洛哥處在下風，該國的犯罪率讓人害怕，而且摩洛哥民眾也不是很支持申辦世界杯。經濟問題是摩洛哥遇到的最大難題，他們只有18億美元的預算，遠少於北美3國。此外，FIFA的主要贊助商們也不願看到摩洛哥勝出，畢竟非洲市場是無法與北美市場相抗衡的。

北美3國表示他們將安排16個城市的23座球場來踢世界杯的比賽。其中，有四分之三的比賽將在美國舉行，這也表明了美國在此次聯合申辦中的大哥大地位。

這將是美國第2次舉辦世界杯，他們在1994年曾首次舉辦世界杯。與此同時，這也是FIFA歷史上第一次將世界杯放在3個不同的國家舉辦。美國、墨西哥、加拿大涉及的地理範圍過於遼闊，這會嚴重影響參賽球隊的交通和體能。更重要的一點，這3個國家將各自拿到一個參賽名額，這或許會提高其他大洲的內部競爭。今夏的俄羅斯世界杯，美國和加拿大均未能晉級決賽圈。

摩洛哥又一次成為了失敗者，這是他們第5次申請舉辦世界杯了（前4次為1994年、1998年、2006年以及2010年），無一成功。2010年世界杯主辦權的申請中，摩洛哥僅次於南非，排在第2。

(旺報 )