消保處：今年粽子漲少持平多 漲幅2成以下

2018年06月13日 20:50 中時 張理國

端午節將至，外傳今年粽子又變貴，且肉類、粽葉價格齊揚。行政院今天召開「穩定物價小組」會議，行政院消保處表示，經赴量販店與超市、便利商店就粽子價格進行訪查，與去年相較，7成6價格持平或下跌，2成4漲價，漲幅多在2成以下。農委會表示，今年大部分應節產品價格與去年節前同期比較「跌多漲少」

消保處指出，主要漲價原因為反映食材升級及包材成本。行政院消保處呼籲消費者，各通路推出不同口味、樣式、價格產品，且有訂購優惠或促銷方案，消費者可多比較、聰明消費。

至於端節物資供應部分，農委會在會中指出，粽子為主要應節食品，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等需求將大幅增加。為充裕供應各類農產品，已參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配各類農產批發市場供需穩定機制。

農委會表示，今年大部分產品價格與去年節前同期比較「跌多漲少」，其中長糯、乾香菇、花生仁、水果、毛豬、鴨蛋等因產量增加，價格下跌，跌幅在3%~21%；蔬菜供應充裕，價格穩定合理；魷魚今年捕獲量較去年減少且節慶需求殷切，乾魷魚平均批發價上漲14.8%；蝦米則價格持平。

農委會進一步表示，端午節為國內糯米需求旺季，每年端午節需求量約1萬公噸，預估端午節6月18日前約有3482公噸糯白米收穫，另政府庫存糯白米7966公噸，足可供應端午節慶市場需求。國內乾香菇庫存量約500公噸，且新菇陸續採收上市，節前5日香菇需求量約100公噸，可充分供應需求。

農委會指出，目前國產花生仁庫存量及進口量合計約4600公噸，以國內每月平均需求量約3200公噸，加計端午節需求量增約800公噸，足供消費需求。近期蔬果亦可充裕供應，預估節前5日台北市場蔬菜由平日1545公噸提高至1576公噸，水果由平日867公噸提高至890公噸。

至於毛豬部分，農委會已協調大宗供銷系統於節前7個交易日每日供應量增為25952頭（較平日22000頭增幅18.0%），另請台糖公司於端午節前增供3000頭，預估端午節前7日每日供應增至26380頭（較平日增幅19.9%），應可滿足消費需求。生鮮鴨蛋已先期調節生產，預估節前7日鴨蛋每日供應量126萬枚，較平日增加約5萬枚（增加4.1%），供應無虞。

(中時 )