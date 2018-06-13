有愛貓陪伴 空巢期不空虛

2018年06月13日 20:50 中時 呂妍庭

處於空巢期的方雅惠因為愛貓「紫喵喵」的陪伴，空巢而不空虛，笑說自己更因此把愛貓寵上天。（呂妍庭翻攝）

面臨兒女陸續離家自立，處於空巢期的方雅惠因為愛貓「紫喵喵」的陪伴，空巢而不空虛，透露紫喵喵總在她入門時熱情迎接，湊過來親膩，即使被揉捏、搔癢也不會還手，就像家裡第3個小孩，讓她忍不住寵上天，愛貓的程度連先生都吃醋，常常抱怨她「對貓比對老公好」。

方雅惠說，當初是一對兒女吵著要養貓，因時值4年多前，零安樂死未上路，兒子和女兒為逼她就範，動之以情說再不去救，就會被安樂死，聽得她心生同情，一家大小前往收容所，抱回剛斷奶，身形僅一個手掌大的小母貓，並取名紫喵喵，除為她植入晶片，目前紫喵喵已結紮，每年固定施打疫苗。

領養紫喵喵沒多久，就被就讀護專的女兒帶回屏東照顧，之後因實習不便，女兒拜託方雅惠代為照顧近1年，沒想到朝夕相處，感情愈陷愈深，即使女兒索回想帶回台中照顧，方雅惠也捨不得，堅持留在家中陪伴夫妻倆，自嘲當初最反對兒女養寵物，現全家就屬她最寵貓。

方雅惠笑說紫喵喵生性膽小怕生，如對牠不夠好，絕不輕易靠近，像先生龔家成特別愛抓弄牠，有時紫喵喵就故意用爪子破壞先生的東西，讓先生氣到大罵，儘管先生老是碎念老婆對貓比對老公好，方雅惠仍認為寵物有收服人心的力量，就算紫喵喵不理她，獨自在旁伸懶腰或翻身，一臉舒坦模樣，「看了療癒、舒服」。

方雅惠說，她最享受的時刻，就是坐在客廳看電視時，紫喵喵馬上靠過來，就像個小孩在撒嬌，「感受特別窩心」，說愛喵現已是大家公認龔家第3個孩子，常被戲稱是「龔小三」，排行老三，又深得全家人的心。

(中時 )