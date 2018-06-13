詹錫奎：硬扣兩岸一家親帽子 不是執政格局

2018年06月13日 20:52 工商 崔慈悌

因力挺台北市長柯文哲，請辭綠色和平電台主持人的「老包」詹錫奎表示，前總統陳水扁說過「兩岸一家人」，前民進黨主席謝長廷也說過「兩岸命運共同體」，「現在硬要扣帽子說兩岸一家親是賣台，這不是一個完全執政的格局。」

因堅持力挺台北市長柯文哲，不願配合「綠色和平電台」立場改挺民進黨參選人的資深媒體人詹錫奎，日前主動請辭電台主持，經營6年共269集《老包說故事》也畫下休止符。

詹錫奎今天接受《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪時表示，過去他在李登輝時代的自由時報撰寫每日刊載的《老包專欄》，支持黨外運動，也都私毫不受干涉，如今民進黨完全執政，卻容不下他這個深綠老將抒發理念了。「一個電台，一個媒體應該要能互相容忍彼此不一樣的意見，這是最基本的民主概念。」

他說，陳水扁2000年時曾說過「兩岸一家人」，謝長廷也曾說過「兩岸命運共同體」，無論陳水扁還是謝長廷都是他的好朋友，他也都予以支持，因為並不認為講出這些話的人就是在和共產黨勾結，反而認為是好意以各自的政治智慧緩和兩岸關係，是在為大局著想。但現在卻硬要扣帽子說「兩岸一家親」是賣台。

詹錫奎也拿2006年底「十一寇」鬥爭來比擬，他表示，原本走中間路線的陳水扁在第二任期內開始向深綠靠攏，是因為家族金錢醜聞爆發，心虛之下才找深綠取暖；但現在蔡英文總統又是為哪樁？

詹錫奎說，現在民進黨用來修理人的「台灣價值」四個字，是他三年前創造的詞彙，本來希望這個較為柔性的用語，能將每種愛台灣的方式都兼容並蓄，能納入各種關懷台灣的心意，如今竟然被用來當成分化，甚至鬥爭工具，實在讓他覺得很嘔，很氣。

詹錫奎說，局面變得如此混亂，總統、立法院與行政院長等握有最大權力的人就要負最大責任。他認為，執政黨之所以不好好處理爭議，解決爭端，是評估競爭對手太弱，覺得國民黨黨產遭到凍結後，似乎就沒有選戰威脅性了。

他認為，執政者應該是來解決問題的，不是來製造問題的，但因為(民進黨)國會多數，完全執政，彷彿什麼都無所謂了。

最後「老包」強調，即便未來台灣政黨政治還是以兩黨輪替作為主軸，但國、民兩黨都是列寧式政黨，也都已失去老百姓的信任，是時候在這關鍵時刻「reset」，「重開機」，各自找到黨的缺失，予以修補甚至翻新。

(工商 )