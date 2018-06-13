《奇蹟的女兒》揭勞工血淚 職場性騷擾也入戲

2018年06月13日 20:53 中時 洪秀瑛

連俞涵（右起）、温貞菱、孫可芳劇中演女工。（公視提供）

温貞菱（右）和林哲熹。（公視提供）

藍葦華（左起）、吳朋奉、王自強、姚淳耀 。（公視提供）

幕前幕後團隊。（公視提供）

連俞涵（左）。（公視提供）

温貞菱。（公視提供）

孫可芳。（公視提供）

黃鐙輝（左起）、林哲熹、藍葦華。（公視提供）

迷你劇《奇蹟的女兒》13日首映，故事描述1970年代加工出口區女工面臨的遭遇與覺醒，導演拍得寫實細膩。主角之一的黃鐙輝，今在首映上對自己和連俞涵的車震性侵戲印象深刻，186公分的他自誇「腳長」，表示當天和連俞涵塞在副駕駛座非常吃力，為了讓車有晃動感，他頂車頂到腿快抽筋，整場戲拍到汗流浹背、體力透支。

黃鐙輝過去拍戲習慣有自身經歷詮釋角色，對於這場車震性侵戲，他說：「我也希望有對象練習，但這個好像會犯法，我也沒有跟老婆在車上試過。」連俞涵對這場戲不但沒心理陰影，反跟黃鐙輝道謝：「他很辛苦，還教我『姿勢』。」黃鐙輝機伶回：「畢竟生過3個小孩了。」笑說那場戲拍完後連車窗都起霧，「那天剛好下雨，蠻適合犯案的。」

他沒想到自己拍到流汗又流血，有天與林哲熹拍打鬥戲，笑虧林哲熹一出場就像浩克，殺氣重，一拳揮過去擦到他鼻子，讓他鼻血狂流，半邊臉沾滿血，導演快喊卡，黃鐙輝馬上阻止：「不要卡，流都流了，不要浪費。」接著「帶血」上陣，他當天拍完這場戲還拍照傳給兒子，要兒子看看爸爸賺錢很辛苦。

《奇蹟的女兒》由鄭文堂執導、鄭心媚編劇，主要演員包括温貞菱、連俞涵、孫可芳、黃鐙輝、林哲熹、藍葦華、蔣昀霖、姚淳耀、王自強、吳朋奉等人。該劇改編自台灣鄉土文學作家楊青矗的《工廠女兒圈》，以1970年代加工出口區為數最多的農村少女為主角，描述她們離開農村踏入工廠後，面臨生活、社會的巨大轉變。

為了與當代有更深刻的連結，在劇情裡，隨著主角的遭遇與覺醒，帶入許多勞工議題，包括加班過勞、超時工作，勞保給付、女性升遷的玻璃天花板、職場性騷擾，乃至低薪的分配正義等，具有探討社會議題的深厚度。

出身工人家庭的鄭文堂表示，《奇蹟》其實就是拍他媽媽的故事，他從小跟著媽媽去成衣廠工作，對工廠環境十分熟悉。戲劇前後籌備將近1年，光是拍攝就花了40多天，劇組花費許多心力拍攝，最重要的初衷就是讓全家人一起看優質戲劇，也看媽媽當年的生活。另方面也希望擺脫以往觀眾對台語劇較粗俗印象，透過台語劇呈現「台灣人獨特的面貌跟細膩的情感」。

温貞菱、連俞涵和孫可芳劇中詮釋離開農村踏入工廠的少女，面臨社會及生活巨大轉變的辛酸血淚。温貞菱表示，希望這個時代的故事被大家看見，「無論是男女薪資不平等、工資、勞工等議題，現代社會仍存在同樣問題」。

不同於連俞涵所詮釋獨立好強的阿免、孫可芳飾演單純浪漫的淑美，各有明顯個性，温貞菱認為陳雨鵑這個角色相對較難詮釋，跟導演溝通過程中，也試圖呈現角色多種面向，並認為她的正義感很多時候會壓迫到身邊的人，直說「這部分有時候跟我還蠻像的」。

《奇蹟的女兒》片頭曲〈人生很難〉MV也在13日首度公開，由鄭宜農作詞、作曲及演唱。片尾曲〈玉仔的心〉是鄭宜農特別為劇所寫的歌，因為看到劇中女主角雨鵑不受任何現實與利益的誘惑，始終選擇自己堅持對的方向，形容這樣的女性形象如同「玉」一般堅毅，因此取名〈玉仔的心〉。

這次片尾曲，鄭宜農做了大膽嘗試，同一首歌4種不同編曲，分別做為4集的片尾曲，另外半拐半騙找來連俞涵清唱第1集片尾曲。很害怕唱歌的連俞涵表示，當初其實是為了下一部戲的角色功課才去找鄭宜農練習唱歌，但因為實在對唱歌太沒自信，唱的時候會蹲在桌子底下，反而讓錄音師覺得「蹲著唱也蠻好的」。

《奇蹟的女兒》將於16日晚間9點在公視頻道／公視+播出。

(中時 )