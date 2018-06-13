善用零碎時間 NSO單簧管首席朱玫玲煲湯練音

2018年06月13日 20:51 中時 趙靜瑜

驪歌響起，大考將至，不少考生都正在努力衝刺，國家交響樂團單簧管首席朱玫玲表示她利用煮湯時間勤練音樂，建立深厚基礎，希望能對考生有所啟發。

朱玫玲表示，音樂家工作每天有新挑戰，新的樂譜總是會接踵而至，「善用零碎時間可以把音樂從點、到線到面逐漸理出結構，積累實力。」

朱玫玲說，零碎時間累積起來，非常好用，「我幾乎每天煮飯給我兒子吃，通常煲一鍋湯大概也需要一到兩小時，我就搬一張椅子在廚房拿起單簧管，打開樂譜就開始練習。」朱玫玲說，有一段時間她就是只練長音，「練到多少氣，吹到怎樣的位置才可以出來，我要可以控制，我可以一個月只練一個音，讓那個音變成我的。」通常湯顧好了，她也練完了，「如果有一天吹出了一個壞的音，我們也要記得那個壞音是如何吹出來的。」

朱玫玲畢業自國立藝專(台藝大前身)，出國前就考進國家交響樂團，在樂團兩年後，朱玫玲考上公費出國留學，後來拿到法國國立瑪爾美松音樂院的卓越演奏及金牌演奏文憑畢業，畢業前知道國家交響樂團開缺，她返國考試，擔任國家交響樂團擔任單簧管首席至今。

「雖然有天分，但更需要後天堅持練習。」朱玫玲回憶，她在法國留學時壓力非常大，一度練到圓形禿，「在台灣我已經很好，但是到法國，我老師說我根本不及格。」被打回原形的朱玫玲從零改起，最後終於蛻變成功，苦練是唯一要務。朱玫玲也建議學單簧管的學生，練習要記得練一個完整樂句，而不是只有單音，「你要練到眼睛閉起來，就可以自然吹出來，背譜要背到心裡，那就是你的了。」

在樂團30年，朱玫玲甘之如飴，「我認為可以和那麼多好指揮、獨奏家一起工作，這就是最好的學習。」日前她出版了新專輯，與樂團同事小提琴家鄧皓敦、陳偉泓，中提琴家陳猶白、大提琴家黃日昇一起合作，灌錄莫札特與布拉姆斯兩首單簧管五重奏作品，朱玫玲說，這是老師薛耀武教給她的作品，「對我來說意義深刻，這也是給我自己50歲的挑戰，希望自己可以更進步。」

(中時 )