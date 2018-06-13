陽岱鋼敲安貢獻打點 巨人遭軟銀逆轉

2018年06月13日 20:52 中時電子報 蔡銘仁

讀賣巨人近況不錯，拉出三連勝，今(13日)與軟銀進行系列賽第二戰，比賽前半段，也一度取得領先，然而先發投手今村信貴守不住優勢，讓軟銀靠著市川友也的2分彈反超，巨人打線未能發起反攻，終場2比4輸球，陽岱鋼先發7棒中外野，貢獻1安打和1打點。

此役雖是軟銀先馳得點，不過巨人在落後1分的情況下，4上開啟攻勢；面對軟銀先發攝津正，岡本和真先轟出陽春炮，接著阿部慎之助補上二壘打，雖下一棒龜井善行被解決，不過陽岱鋼把握住機會，敲出中外野安打，送回阿布打進超前分。

孰料，巨人領先沒維持多久，5下今村再遇亂流，1出局後，先遭上林誠之敲安，接著被市川用一記左外野2分炮重擊。33歲的市川今年才轉到軟銀，近2年總計只有2轟的他，這時扛出價值連城的一擊，助軟銀再度取得領先。

今村7下又遇亂流，被敲安加上自己暴投，1出局後陷入三壘有人危機；這時軟銀突然下達戰術，上林棒子一橫觸擊，執行強迫取分戰術，點的位置剛好落在投手、捕手及三壘手之間，不僅把壘上跑者送回本壘，上林自己也站上一壘壘包。

巨人居於落後，雖第7到第9局，連續3個半局製造得點圈有人契機，但最後是沒能逆轉比分，讓軟銀收下勝利，連勝止步。陽岱鋼先發上陣，2打數貢獻1安打、1打點，另獲得1保送，連續3場敲安，打擊率上升到3成02。

(中時電子報)