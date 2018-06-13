農糧署：直接給付引導農民注重稻米品質 保障收益

2018年06月13日 21:05 中時 廖德修

針對南部一期稻作搶收的現象，農委會農糧署表示，農友勿搶青割，注重收穫稻米品質，總收益將較去年增加。

農糧署說，實施稻作直接給付的目的，是讓農民除了繳交公糧外多一個選擇，希望引導農民種植符合市場需求的稻米，或與稻米產銷集團產區契作優質好米，並將好米直接銷售市場。只要農民種植符合市場期待之好品質稻米，參加直接給付領取直接給付金，收益更有保障。

農糧署說明，稻穀保價收購制度仍存在，為保障農友收益，選擇申報稻作直接給付農友，於公糧收購期間，仍然可以視市場糧價，自由選擇是否改為繳交公糧不領給付金。如果市場價格不理想，想改交公糧，品質仍需符合公糧驗收標準，因此農友仍需注重稻米品質，才能保障收益。

據統計，本期稻作豐產多數農友表示濕稻穀產量逾2萬台斤以上，較往年增加1-2成。以嘉義地區為例，估算農民繳交公糧及市售稻穀之總收益，較去年同期每公頃約增加1萬4千元。

農委會主委林聰賢為穩定糧價確保農民收益，12訪視雲嘉南地區，與當地農會座談，多數農會均支持稻穀水分30%以下，農民交公糧6.2噸以外，餘量以百台斤930元收購。對於烘乾不及與倉容不足的地區，全力協助調運。倘有稻作受災情形，隨時啟動災害穀收購及災害救助機制。另指示農金局提供農會及糧商必要之購穀資金貸款。

(中時 )