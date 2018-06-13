第一屆樹德龍盃電競賽圓滿閉幕

第一屆樹德龍盃電競賽圓滿閉幕，校長陳茂霖頒獎給優勝隊伍。（樹德家商提供）

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由宏碁、Garena、Intel、樹德家商共同主辦，樹德科技大學資管系協辦的「Predator League電競盟校盃英雄聯盟校際爭霸戰2018樹德家商第一屆樹德龍盃」電競比賽，64支參賽隊伍經過4天激戰後落幕。

這場賽事在樹德家商斥資數百萬元打造的專業電競科技館舉行，最後四強賽採三戰二勝制，由學生擔任主播，並在Youtube上直播決賽。

出賽結果，「樹德扛報紙」獲得冠軍，「道高一尺魔高一丈」獲得亞軍，「一人打天下１」獲得季軍，「EOG」獲得殿軍，分別獲頒獎金1萬元、8千元、5千元及3千元，宏碁公司還提供電競相關周邊設備獎勵參賽選手。

樹德家商校長陳茂霖表示，立法院在2017年正式修正「運動產業發展條例」將電競納入運動項目，並正名為「電子競技業」，也成立單項運動協會，積極發展電競運動。全世界都覺察到電競將不只是遊戲， 而是一種全球運動，是一種具有經濟規模的運動及科技產業。

陳茂霖說，即將舉行2018年雅加達亞洲運動會及2022年杭州亞運也將電競列為正式比賽項目，這是電競運動正式進軍全球體育運動的重要指標，電競運動不再只是個人的休閒消遣，而是國際間的重要賽事活動。電競運動所創造的產業價值，已成為全世界不可忽視的經濟規模。

(中時 )

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