跟長頸鹿說掰掰！木柵焚化廠新版煙囪曝光

跟長頸鹿說掰掰！木柵焚化廠新版煙囪曝光。（圖/取自柯文哲 臉書）

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中時電子報
台北市長柯文哲今天說，木柵焚化廠經過長年風吹日曬，煙囪上的長頸鹿圖樣已斑駁掉漆，將重新塗繪。（圖/取自柯文哲 臉書）

有24年歷史的木柵焚化廠長頸鹿煙囪，近日有網友發現長頸鹿圖案竟悄悄不見了，照片一PO上網路後，引起網友一片哀嚎「童年回憶要不見了？」、「還我長頸鹿」。對此，台北市長柯文哲今天說，木柵焚化廠經過長年風吹日曬，煙囪上的長頸鹿圖樣已斑駁掉漆，將重新塗繪更具台北生態意象的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，預計10月可完工。

木柵焚化廠高達150公尺的長頸鹿煙囪被許多民眾認為是「兒時回憶」，不過，焚化廠近來進行廢氣處理改善工程，展開煙囪整修、重繪，長頸鹿圖樣消失，先前只說圖樣暫且保密，年底前會繪製好圖樣。

不過，柯文哲稍早在臉書上貼文，表示木柵焚化廠煙囪上的長頸鹿已經豎立24年了，很多人還以為那是動物園的地標。長年的風吹日曬，長頸鹿的圖案已經斑駁掉漆，加上焚化廠的設備也需要整修升級，因此進行整修。

柯文哲指出，煙囪也會換上全新的塗裝，是更具台北生態意象的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，跟過去相比，更能融入木柵周遭的生態景觀。環保局新聞稿指出，新圖樣委請國內知名生態畫家陳一銘、林家蔚共同創作，畫上台北市市鳥台灣藍鵲、市樹榕樹及市花杜鵑花，意指佇立高處榕樹枝頭的台灣藍鵲看守文山、守護台北；而杜鵑則與市府推動城南廣植杜鵑的花園城市意象相融合。

(中時電子報)

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