眼妝對決！香奈兒巨星耀眼、迪奧超模搶鏡

2018年06月13日 21:55 中時 吳娮翎

克莉絲汀·史都華演繹香奈兒香奈兒眼彩系列。（香奈兒提供）

香奈兒四色眼影＃304繁華2g，2250元。（香奈兒提供）

香奈兒亮采立體眼彩筆＃06月色0.8g，1270元。（香奈兒提供）

香奈兒持久眼影霜＃838 沙漠4g，1270元。（香奈兒提供）

超模Bella Hadid拍攝迪奧廣告形象圖。（迪奧提供）

迪奧一啾上癮濃密睫毛膏＃640，1600元。（迪奧提供）

迪奧搶眼玩色眼線液＃861，1170元。（迪奧提供）

迪奧摩登單色眼影＃962，1200元。（迪奧提供）

強攻夏日眼妝市場，香奈兒全球彩妝創意暨色彩設計師露西婭皮卡（Lucia Pica）為女星克莉絲汀·史都華（Kristen Stewart）打造夢幻眼妝，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips則為超模Bella Hadid大眼刷上繽紛色彩，展現玩妝樂趣。

香奈兒眼妝獨創「眼影底膏」，訴求加強彩妝效果，微粒配方可使眼影粉上色更均勻，搭配油脂吸附粉體，避免霜狀眼影暈染脫妝，首款眼彩筆，能描繪不同妝感，不論是當作眼影或眼線都能為眼神輪廓加分，個性女星克莉絲汀·史都華也發表對眼妝的觀點，她說，「一個眼神交流，無需碰觸，就能彼此靠近。只要放棄自我控制，讓情感自然流露，一個眼神勝於一切。」

有別於香奈兒祭出新品項，讓人耳目一新，迪奧則在色彩上大玩創意，讓色彩展現更多可能，超模Bella Hadid挑戰繽紛色彩，讓色彩想像有了實現的可能，Peter Philips為她的睫毛刷上豐翹粉、孔雀藍展現強烈對比，讓眼線更加鮮明，引領流行，新品怎能缺席？今夏，迪奧發表15色眼線液、5款睫毛膏、3色染眉露、2款單色眼影，讓彩妝迷大呼過癮。

(中時 )