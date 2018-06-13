藍粉出品「必屬佳作」 六都候選人競選片網友全笑噴

2018年06月13日 21:58 中時電子報 王家禕

網友自製新北市長候選人侯友宜的競選影片。（影片來源：Youtube影片／Mars Wang）

2018年九合一選戰，六都尤其受各界矚目。有國民黨支持者為此，特地自製了國民黨六都候選人的競選廣告，藉此拉抬選戰。網友看到影片及宣傳照，忍不住笑翻，大讚：「其實滿好笑的」、「哇哈哈哈哈哈哈哈」。

國民黨六都候選人競選廣告，結合了三國的韓當、陸遜、關羽、趙雲、賈充及李典，以及「六氣」的正氣、英氣、豪氣、骨氣、秀氣和義氣。

台北市長候選人丁守中。（圖截自Youtube影片／Mars Wang）

網友自製台北市長候選人丁守中的競選影片。（影片來源：Youtube影片／Mars Wang）

該名網友為六名候選人分別製作了宣傳影片，羅列政績，並後製特效、剪接出各個候選人的形象照。新北市長參選人侯友宜與三國的關羽合成，影片剪入他當年圍捕罪犯陳進興的新聞畫面，還將關公臉、菩薩臉變化而成侯友宜的臉。宣傳照中，一旁打上「關公臉 菩薩心」，以及「新北有正氣」；台北市長候選人丁守中則與三國的趙雲合成，還小小諷刺了現任市長柯文哲，一旁寫著「給我大巨蛋 其餘都免談」，以及「臺北有英氣」。

台南市長候選人高思博。（圖截自Youtube影片／Mars Wang）

網友自製台南市長候選人高思博的競選影片。（影片來源：Youtube影片／Mars Wang）

桃園市長候選人陳學聖。（圖截自Youtube影片／Mars Wang）

網友自製桃園市長候選人陳學聖的競選影片。（影片來源：Youtube影片／Mars Wang）

台南市長候選人高思博則與三國的李典合成，指陳當前台南慘澹的境況，寫著「南部沉淪中 都因綠色夢」，以及「臺南有豪氣」；桃園市長候選人陳學聖與三國的賈充合成，消遣了現任市長鄭文燦「一眠胖一寸」，形象照則打上「市長不選胖 市政才健康」，以及「桃園有骨氣」。

台中市長候選人盧秀燕。（圖截自Youtube影片／Mars Wang）

網友自製台中市長候選人盧秀燕的競選影片。（影片來源：Youtube影片／Mars Wang）

高雄市長候選人韓國瑜。（圖截自Youtube影片／Mars Wang）

網友自製高雄市長候選人韓國瑜的競選影片。（影片來源：Youtube影片／Mars Wang）

台中市長候選人盧秀燕與三國的陸遜合成，抨擊了台中的烏煙瘴氣，形象照配上文字「藍天將再起 拒絕髒空氣」，以山明水秀好空氣為主題，打上「臺中有秀氣」；高雄市長候選人韓國瑜與三國的韓當合成，胸前的「韓」字改P成國民黨黨徽。影片中控訴高雄在民進黨執政20年後，逐漸走下坡，因此替韓國瑜主打「我只投菜販 貪二代滾蛋」，以及「高雄有義氣」。

網友看完後全笑翻，還有人開玩笑說：「這影片一出 年底穩贏了」、「廢到笑」、「結合起來就是六都有疝氣」；也有人認為太過粗糙，諷刺說是「國民黨美學不意外」、「頭的部份也修好一點，脖子都不見了」、「美編不忍噓」。

(中時電子報)