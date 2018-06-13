謝霆鋒大鍋炒飯 何超蓮阿嬌神救援

2018年06月13日 22:10 中時 蕭雅玲

謝霆鋒做菜對食材非常堅持。（圖片提供：亞洲旅遊台）

鍾欣潼（阿嬌）、謝霆鋒、何超蓮聯手炒飯。（圖片提供：亞洲旅遊台）

謝霆鋒在《鋒味》隨著外景隊前進揚州，原本潘瑋柏答應上節目，卻在錄影前因肺炎臨時缺席，幸好謝霆鋒在演藝圈好人緣，請來了鍾欣潼（阿嬌）和賭王千金何超蓮救援擔任嘉賓。

這次鋒廚們甚至面臨了前所未有的考驗，跟揚州擁有20年經驗的國宴名廚-陳大廚PK他最拿手的揚州炒飯，還是用兩米之大的鍋子來炒300人份的炒飯，又偏偏在比賽時天氣驟變突然下起了雨，讓這場比賽進行起來更加困難，大廚們除了要冒雨炒飯之外，因為雨水和天候潮濕的關係，很難保證炒飯的品質能夠粒粒分明，種種的困難讓此趟揚州行可以說是禍不單行，原為嘉賓的阿嬌在一旁看的心急，也捲起袖子揮起大大的鍋鏟幫忙翻炒。

事後阿嬌也老實說出自己的感受：「炒那個飯其實真的很累，但為了霆鋒就豁出去了！」又再次驗證謝霆鋒演藝圈好人緣了，而最後比賽不負眾望，謝霆鋒和鋒廚們獲得勝出，但是謝霆鋒卻決定取消這次比賽的結果，因為這次比賽參與試吃的群眾多達300人，但現場謝霆鋒的粉絲占了絕大部分，加上過程中陳大廚意外受傷，所以他認為這比賽是不公平的，這樣的想法當傳至陳大廚時，陳大廚相當欣賞謝霆鋒的比賽中的精神與努力，並且表示從精神上謝霆鋒也已經是大贏了。

(中時 )