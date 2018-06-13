屏東縣警局表揚績優警察 「柯南」獲全國刑事鑑識楷模

2018年06月13日 22:17 中時 潘建志

警察節將至，屏東縣警局舉行警察節慶祝大會並表揚績優警察，縣長潘孟安（中）親自頒獎。（潘建志攝）

警察節將至，屏東縣警局舉行警察節慶祝大會並表揚績優警察，包括機關模範警察、全國刑事鑑識楷模、績優警勤區、偵破重大刑案有功人員、績優義警、義交、民防人員、志工人員等100多人，其中鑑識科警務員蕭大漢獲選全國刑事鑑識楷模，全國僅8人。

34歲的蕭大漢從小就喜歡看CSI影集、柯南等偵探類影劇，就讀警大時也是以鑑識科為第一志願，戴著一副眼鏡看起來和很像柯南。民國96年畢業後1個月，就遇到大學女學生命案，第一次要進入現場，還先深呼吸一口氣，後來就不會有什麼畏懼了。

他也辦過枋寮老農割生殖器命案、恆春老婦命案、高樹女子陳屍國小案，擔任鑑識人員。他說鑑識人員是第一個進入現場的人，必須要找到遺留在現場的任何蛛絲馬跡，統統不能放過。

很多案子都是靠偵查去釐清案情，不過若無證據也無法定罪，因此鑑識就要提供關鍵跡證做為證據，有時候卡很久的案子如果能因鑑識而有結果，那就是鑑識人員最開心的事。像恆春老婦命案就是花了3個月時間，才確定凶手是誰。

另外刑警大隊偵查佐鄭傑允破獲史上最大宗製毒工廠，起獲安非他命成品約250公斤，若加上半成品及現場原料，可產製3000公斤安毒，成功防制毒品流入市面，因此獲選為偵破重大刑案有功人員。

(中時 )