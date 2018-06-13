世足》倒數1天－陣前換帥 藍武士日本難期待

2018年06月13日 22:32 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

「藍武士」日本從1998年首次打入世足賽後，維持著一屆好、一屆差的「鐘擺」規律，於2002、2010年兩度打入16強。這樣來看，原本俄羅斯世足賽應該是日本「好」的一屆，但近年來藍武士青黃不接，4月還發生換帥爭議，前景更不樂觀。

日本於1992年底成立職業J聯盟，98年打入世足賽，2000年起於4屆亞洲盃3度奪冠。他們以J聯盟當火車頭，向下紮根培養出來的足球苗子，在技術至上的訓練下成長茁壯，甚至到歐洲發揚光大，成為職業勁旅的要角。

日本旅外戰力在2014巴西世足賽可說達到巔峰，成績卻令人失望，2015年亞洲盃甚至打不進4強。2010年的王牌本田圭佑在歐洲失意，遠走墨西哥尋找狀態，香川真司為傷所困，前鋒岡崎慎司已過巔峰，「黃金一代」逐漸淪為「失落一代」，新一代旅歐球員的表現也只能算一般。

日本足協無預警開除波士尼亞籍的男足國家隊教頭哈利霍季奇（Vahid Halilhodzic）。（美聯社資料照）

好不容易在驚險中拿下俄羅斯世足賽門票，日本踢完3月底對馬利、烏克蘭兩場友誼賽後，突然在4月初宣布撤換波士尼亞籍教頭哈利霍季奇（Vahid Halilhodžić），由原本的足協競技總監西野朗頂替。

日本新教頭西野朗終於拿下上任後首勝。（路透）

日本足協稱易帥原因是「將帥不合」，氣得哈帥開記者會揚言提告，外界盛傳是哈帥不想選狀態不佳的本田與香川，導致贊助商反彈，令人霧裡看花。

西野朗的確比任何人都了解這支日本隊，是臨危受命的唯一選擇，但競技總監和臨陣指揮的總教練大不相同，他過去又只待過奧運隊，上任後首場友誼賽對上無緣世足賽的迦納，就遭0比2完封，更讓外界看衰。

日本對迦納暴露出許多問題，先發的本田連球都控不穩，隊長長谷布誠被賦予自由中衛的重任，卻顯得力有未逮，資深門將川島永嗣被踢進自由球，還躁進出擊犯規奉送12碼球。

更糟糕的是，踢3-4-2-1的日本後防不穩也控不住中場，儘管送出不少品質不錯的吊中球，但欠缺強力前鋒的罩門沒變，大迫勇也、武藤嘉紀都適合踢第二前鋒或邊鋒，攻不破迦納球門。

乾貴士（左）梅開二度助日本後來居上，興奮的與隊友慶祝進球。（路透）

西野朗的第2戰仍無起色，再以0比2不敵瑞士。結果12日在世足前的最終熱身賽對決巴拉圭，西野朗撤下本田等多名前兩戰的先發，主踢4-2-3-1終於展現昔日亞洲霸主的技術流球風，旅西好手乾貴士「梅開二度」，香川踢滿全場還在補時階段破門，藍武士終於以4比2一吐怨氣，也讓西野朗拿下執教日本首勝。

這一勝或許讓日本及粉絲不再「絕望」，但前進俄羅斯依然困難重重，畢竟以藍武士目前這麼抖的後防線，幾乎不可能守住波蘭的德甲金靴萊萬多斯基（Robert Lewandowski）、塞內加爾的2017非洲足球先生榜眼馬內（Sadio Mane）與哥倫比亞的上屆世足金靴J.羅瑞格茲（James Rodriguez），或許只能期待更新的世代了。

香川真司（左）在補時階段巧射破門，替日本鎖定最後勝局。（美聯社）

日本小檔案

★世界排名：61

★世足參賽次數：6

★世足最佳成績：16（2002、2010年）

★上屆成績：1勝2和小組賽止步

★總教練：西野朗（Akira Nishino）

★台灣運彩冠軍賠率：150.00

（系列完）

(中時電子報)