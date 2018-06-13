影》也是峰會！浣熊當蜘蛛俠攻頂摩天樓成網紅

2018年06月13日 22:26 中時電子報 楊幼蘭

美國總統川普和北韓領導人金正恩12日的歷史性峰會全球矚目，而就在川金峰會後不久，一隻浣熊攻頂明尼蘇達州聖保羅（St. Paul）瑞士銀行廣場（UBS Plaza）摩天樓的驚險動作，經過網民推文，也引發了廣大的關注與轟動。

綜合美聯社和《華盛頓郵報》（The Washington Post）等外電13日報導，這隻浣熊原本在一幢建築物外牆，有人想要救牠，但牠卻一躍，跳上了聖保羅數一數二高的瑞士銀行廣場摩天樓，並一路往上爬。

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) 2018年6月12日

宛如蜘蛛俠的牠爬爬停停，不時在窗台理毛休息，引發廣大關注，成了市內奇特的風景。先後有人為牠開了至少3個推特帳號，每小時持續更新最新發展，而當地電視台，CNN和英美各大媒體也開始報導。

一旁的明尼蘇達州公共廣播電台（Minnesota Public Radio）還為小浣熊下了#mprraccoon的標籤，其中一則推文寫著：「我犯了大錯！」

到了周三凌晨約2:30，小浣熊總算攻頂成功。

(中時電子報)