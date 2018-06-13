捷運施工害民有家歸不得 民代會勘決放寬鶯桃路禁止左轉規定

2018年06月13日 22:56 中時 陳俊雄

鶯桃路268巷因為無法左轉，讓居民還得繞一大圈遠路，有家歸不得。（陳俊雄攝）

新北市議員參選人蘇泓欽會勘時，質疑現場設置的禁止迴轉標誌造成民眾出入不便。（陳俊雄攝）

為了興建捷運三鶯線軌道梁柱，捷運工程局目前正在鶯桃路圍起圍籬施工，卻在鶯歌鶯桃路268巷等巷道豎立「禁止左轉」、「禁止迴轉」等禁止標誌，且有員警不定時在現場取締違規車輛，讓民眾大嘆有家歸不得，經民代會勘爭取後，捷運工程局決定將再最短時間內取消268巷禁止左轉規定。

捷運三鶯線目前在三峽、鶯歌等地大興土木，像三峽復興路、龍埔路及鶯歌鶯桃路等主要幹到，目前也都封閉部分車道興建軌道梁柱，希望能達成2012年通車目標。

鶯桃路永吉里路段在5月底開始封閉部分車道施工，但周邊的鶯桃路268巷、296巷的居民，因為部分路段「禁止迴轉」、「禁止左轉」，要回家還得要繞行一大段路，碰到上下班交通尖峰時刻，等著迴轉返家的車流，更經常造成後方車輛嚴重回堵，讓居民大嘆「有家歸不得」。

新北市議員蘇有仁獲悉後，13日下午2時半邀集捷運工程局、分局等相關單位人員前往會勘，並由市議員參選人蘇泓欽賢往現場協調。

捷運工程局表示，所有的動線規劃及標誌設立，都是提出交維計畫經交通局審核通過。居民反映的意見，主要希望將鶯桃路242巷打開缺口供人車通行；268巷的閃黃燈改為三色號誌，並將現行的禁止桃園往鶯歌方向左轉、鶯歌往桃園方向禁止迴轉的禁制標誌撤銷等。

捷運工程局表示，242巷因為涉及工程施工因素，無法在此地打開缺口；另268巷變更燈號部分，因三色燈號牽涉到與交通局交控中心連線，是否變更仍須由交通局評估。

至於禁止左轉、禁止迴轉部分，在蘇泓欽及民眾強烈呼籲取消下，捷運工程局表示，將會在適當位置裝設凸透鏡，並在檢討、評估安全後，在最短時間內取消268巷左轉、迴轉等標誌，讓當地居民無須再繞行一大圈後才能返家。

(中時 )