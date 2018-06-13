海南島氣象雷達 真相是潛艦偵察雷達？

2018年06月13日 22:49 中時電子報 江飛宇

南華早報(scma)最近報導，大陸在海南島設立了一個巨大的「高功率非連續散射雷達」(High-powered Incoherent Scatter Radar)，將無線電波從打向地球高空的電離層，然後檢視彈回的波段，以此研究太陽風暴對電離層的影響，算是一種氣象研究的科學設備。不過一些看法認為情況沒有那麼簡單，甚至懷疑這套雷達可能用來追蹤南海與太平洋裡的美軍潛艦動向。

大眾機械(popular mechanics)報導，隨著經濟騰飛，中國大陸建立了許多昂貴的大型科學項目，而且有意與美國相比，例如計劃建立世界上最強大的粒子加速器、建造最大的單碟射電望遠鏡(稱為「天眼」，位於貴州平塘，直徑500公尺)，以及核融合研究的競爭。還有一個比較小的項目就是電離層雷達，也是有意與美國建立在阿拉斯加的高頻主動極光研究計劃（HAARP）相比，不過兩者的差距不小，因此較為陰謀論的看法認為，大陸的電離層雷達另有軍事用途。

美國的HAARP雷達位在阿拉斯加州人煙罕至的加科納(Gakona)，佔地達到40英畝，其雷達陣列朝著天空，用於研究高層大氣中的電離子、太陽風等現象，就在研究過程中，發現發射電波在經過電離層的反射後，會轉變為極長頻率無線電波（ELF)，這種長波與短波無線電很不同，可以無視界質，在水中也能行進，甚至水下一百多公尺處的軍用潛艇也有機會被發現，這成為後來深海潛艦的一種通訊手段，而這項發現在不久後也被蘇聯得知，在1960年代，蘇聯也曾想建立這種雷達陣列。

計畫在海南省三亞建立的電離層雷達在許多方面與HAARP相似，只是規模較小，HAARP的功率達到5百萬瓩(50億瓦)，而三亞電離層雷達只有數千瓩(數百萬瓦)，面積也比較小，然而HAARP附近人煙稀少，而三亞附近人口密集，南海更是重要交通線，使得外界認為，安放在當地，功用可能絕不是單純的科學研究。

HAARP雷達陣列，設在人跡罕至的地方，以免對民用電波造成干擾。(圖/美國空軍)

HAARP之所以安置在阿拉斯加的荒野是有原因的，畢竟它的高功率傳輸，很可能影響日常通訊，要是出現在城市附近，就可能會干擾該地區的商業廣播電台，還有空中交通的通訊。以HAARP為例，當它開機時，附近區域都要先劃設飛行限制航線，每回都要持續十幾天，所幸這種情況一年只發生三次或四次。

相比之下，海南島的地理位置可以說是「車水馬龍」，那裡是通往中國大陸、馬來西亞、越南和菲律賓的國際航線中間點。要是出現高強度電波，確實有可能導致嚴重的航空、航海訊號中斷而困擾週邊。相對的，此種結果也就可能成為某種戰略武器。

前段曾經提到從電離層回折的電波，可能成為超長波，或許可以用來偵察潛艦，這又令人想到近年逐漸上升的南海爭站，美國軍艦與潛艇經常以國際海域有權通過為由，貼近中國大陸所掌握的南海島礁，因此大陸也有可能在此處安放新的獵潛設備，或以干擾其他通信的裝置，以確保自己在南海的權力地位。

一種姑妄聽之的陰謀論：電離層電達可以控制天氣。(圖/Lindsworth Deer)

以上所說都有點陰謀論的成分，不過還有更離譜的看法，有人認為電離層雷達是一種「上帝武器」，可以控制天氣、製造颱風，甚至心控人腦，在南華早報也有提到，這當然沒有任何可信度，在此就不多做分析了。

(中時電子報)