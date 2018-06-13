柯家洋約妹大跳舞 巡演嘉賓竟是「她」

樂團「南瓜妮歌迷俱樂部」日前拍攝MV。（如此有限公司提供）

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樂團「南瓜妮歌迷俱樂部」日前拍攝MV。（如此有限公司提供）

樂團「南瓜妮歌迷俱樂部」成軍9年，終於推出首張專輯《他我》，主唱家洋是柯震東的親哥哥，他們近期拍攝第三波主打歌〈花〉MV，邀請導演黃俊團執導，團員們次親自演出MV，柯家洋被導演要求與女主角來一段復古風格YA片的雙人舞，自認在跳舞上沒有天分的他，在拍攝前整整練習了一天，當天為了一鏡到底的拍攝，從排練到正式拍攝，整整跳了超過三十次，最後才發現，導演要求的竟然就是那種非常認真但有些笨拙的大男孩風格。

MV為了呈現〈花〉歌濃濃的80情調，團員們難得的穿上了帥氣的西裝，拍攝場景也特別選在林森北路巷子裡的卡拉OK，在有限的空間裡，導演黃俊團以最擅長的「一鏡到底」方式，拍出了強烈的復古風格。南瓜妮也特別公布台北場演出嘉賓為陳惠婷。南瓜妮與陳惠婷其實並不熟識，想要邀請陳惠婷的原因是覺得她經歷過很久的自我探索，終於能走到現在堅毅且溫柔的狀態，這樣的狀態是南瓜妮成團九年，歷經樂團發展中很多的困難後，對自己的期許。而合作演出的曲目或橋段，目前雖尚未確定，但主唱家洋笑說：「和女生交手一直都算是瓜妮們的強項之一，請大家拭目以待。南瓜妮歌迷俱樂部將於24日在台中、7月6日在台北舉辦巡演，購票請上indievox售票網。

(中時 )

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