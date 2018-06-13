2018「國泰客戶子女獎學金」攜手安得烈慈善協會挹注資源

2018年06月13日 22:55 中時 洪凱音

國泰金控結合客戶子女獎學金活動，號召參與的成績優異學生，將獎學金提撥約10分之1比例，捐贈給安得烈慈善協會，以「我傑出、我更付出」的情懷，關愛弱勢，並捐贈超過120萬元十分幸福公益基金，幫助弱勢孩童健康長大。

這筆善款今由國泰人壽協理陳世杰代表捐出，交到安得烈慈善協會執行長羅紹和手上；羅紹和表示，自己曾在孤兒院、寄養家庭長大，知道只要努力、觀念正確、有良好品德，一定有翻轉人生的機會。

因此，不論捐贈者能力大小，羅紹和認為，只要集結大眾的力量，讓弱勢孩童不再挨餓、健康長大，這些弱勢孩童在愛的環境下長大，未來有能力時將能在幫助別人，台灣會是個充滿和諧、愛心的社會。

國泰金控協理廖昶超表示，參訪安得烈食物銀行後，相當贊同這樣的理念，不僅以自己小孩的名義捐出善款，也希望孩子長大後，也能傳承這樣的愛心、持續下去。

安得烈慈善協會於2011年8月成立至今，已服務超過20萬人次，每個月至少捐出5300多箱食物，每個膳糧食物箱有米、麵食、罐頭等，食物市價1000元以上，讓弱勢家庭兒童免於飢餓。

羅紹和表示，在軍中工作時曾站在救難現場第一線，明白社會捐贈物資不見得是受助者需求，因此，3歲以下嬰幼兒或特殊疾病病童，會特別詢問家人奶粉品牌或需要的營養補給品，以客製化的食物箱提供弱勢兒少。

(中時 )