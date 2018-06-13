吳宗憲逼問：有沒有找謝金燕？ 謝金晶這樣說...

吳姍儒（左起）、 謝金晶、吳宗憲，日前一同在菲律賓馬尼拉賭城演出。（豪記唱片提供）

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謝金晶日前在菲律賓馬尼拉賭城演出。（豪記唱片提供）
謝金晶日前搭私人飛機赴菲律賓馬尼拉賭城演出。（豪記唱片提供）

謝金晶日前在菲律賓馬尼拉賭城演出，為慶賀博達賭城開幕，她身穿一襲黃色女神禮服造型，首次站上菲律賓舞台開唱，而此次到菲國，謝金晶備受禮遇，乘坐私人飛機，她笑說：「感覺好像是007系列電影中的龐德女郎！」而她也與吳宗憲、吳姍儒（Sandy）父女檔同台演出，吳宗憲打趣問謝金晶：「妳出唱片有沒有找謝金燕﹙諧音早洩經驗﹚？」謝金晶則機伶回說：「我們是女生，沒這經驗耶。」笑翻全場。

吳宗憲接著解釋：「我是說妳出專輯，有沒有想找姊姊謝金燕跨刀？」謝金晶則表示「希望能有這機會，相信大家也都想看到我們姊妹能同台演出。」而謝金晶首度赴菲國做秀，她透露很興奮也很緊張，面對台下6000名觀眾，她以中文、台語、英文及韓語跟觀眾問候，她以鳳飛飛組曲開場，征服現場華僑長輩的心，還演唱〈思念你的心〉，舞台上大螢幕播放著在去年逝世的爸爸豬哥亮參與演出的MV，她坦言每次演唱這首歌時，「我都不太敢看身後的大螢幕，深怕情緒激動影響演唱，但我總感覺得到每次演出，父親都會在背後給我力量。」她近期也在準備新專輯的錄製，行程滿檔。

(中時 )

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