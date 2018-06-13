王品驚傳內鬨 陳正輝發言穩軍心

2018年06月13日 23:30 中時 王莫昀

王品繼三年前爆發經營權爭議，創辦人戴勝益、前副董事長王國雄退出經營團隊，近日再傳老臣中國事業群執行長李森斌、台灣事業群執行長楊秀慧與董事長陳正輝理念不合，不是留職停薪，便是打算離職，陳正輝則是在13日下午發出公開信，強調與李、楊等人每天都在想著如何擦亮公司招牌，王品發言系統也否認不合傳言。

對於李森斌留職停薪，王品指出，主要由於其在大陸身體不適，回台休養，留職停薪。至於傳聞陳正輝妻子英華惠接楊秀慧職務，王品則不願證實。

昔日王品中常會「6人會」原僅剩下陳正輝、楊秀慧、李森斌及營運長曹原彰，但3月曹原彰即提前退休，李森斌則在今年第2季起留職停薪，楊秀慧也傳出將年底離開。

不過陳正輝13日下午在「王品家人生活圈」中出公開信表示，2018年的經營環境，面臨前所未有的挑戰，所幸在王品員工齊心努力下，從2月開始，王品業績迎來連續4個月正成長。過去25年，王品始終是台灣餐飲界領頭羊，也因此一舉一動，總成為社會大眾茶餘飯後的討論話題。他強調，2015年接任王品集團董事長後，和李森斌、楊秀慧每天所想的就是如何擦亮「王品集團」這塊招牌。

不過信中也提及，他深信「滾石不生苔」，近年來，許多經營人才加入王品，不斷為王品注入活水、帶來新的經營思維和商業模式，同時也結合原有的創業團隊，讓王品優良的企業文化，能夠創新再延續。

陳正輝並指出，6月18日李森斌將帶隊，開啟王品一年一度重要的文化活動「鐵騎環青海湖」，屆時他和楊秀慧等兩岸經營團隊都會參與，同時團隊也將思考，如何回歸創業時的初心、練好王品的基本功，為王品下一個25年紮根。

(中時 )