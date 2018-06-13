恆春百歲人瑞一生奉獻知識送祝福 華山基金會頒贈「人瑞大學榮譽博士」喝采

華山基金會13日為恆春獨居、將邁入百歲人瑞的楊爺爺（前排）舉行慶生會，並頒贈「人瑞大學榮譽博士」證書，為他堅毅的生命喝采。（謝佳潾攝）

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1949年隨國民政府來台的楊世文，年輕時投身教職、退休後在教會擔任傳道工作，而他雖為大家帶來知識與祝福，但卻終其一生孤獨一人，不過他樂觀看待人生，從不抱怨命運捉弄，華山基金會13日為邁向人瑞的他慶生，並頒贈「人瑞大學榮譽博士」證書，為他堅毅的生命喝采。

華山基金會指出，基金會是在6年前獲里長通報時，結識楊老爺爺，並從當下展開定期關懷與物資發送，而近年來，他除上教會外很少出門，但並不會因此而悲觀，如日前不小心跌倒時，他只是說自己不小心，沒有責怪是身體老了不中用。

華山社工說，多年來在跟爺爺的言談中發現，他是貨真價實的高級知識分子，年輕時在高中、大學任教職，退休後則到教會傳道，絕大部分的時間都是在傳授知識、及為人祝福、奉獻，此外，也發現他來台前已結婚成家，而來台後一直沒再娶，直到現在邁進百歲高齡，依舊孤單一人。

「她嫁人了。」楊老爺爺每當被問到為何不回大陸與家人相聚時，他都是笑笑地選擇不答，有時則會默默地說，妻子已經改嫁了，令人不忍再往下問。

華山基金會13日為慶祝楊老爺爺即將百歲，特地跑到他家祝壽，並為他穿上代表人類學最高學位的「博士服」，及戴上德高望重的「博士帽」，且頒證「人瑞大學榮譽博士」證書，為他堅毅的生命喝采。

(中時 )

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