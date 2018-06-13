2018年06月13日 23:21 中時 呂筱蟬

國民黨端節聯誼，陳學聖誓言年底奪回執政權。(陳學聖提供)

國民黨桃園市黨部13日舉辦黨員端午節聯誼，市黨部主委楊敏盛、黃國園黨部主委于北辰以及現任立法委員吳志揚到場，展現團結味黨籍市長參選人陳學聖站台造勢，誓言年底選舉將奪回桃園執政權。

陳學聖表示，這是第一次遇到國民黨在完全沒有黨產的支援下，準備要打的第一場硬仗。他提出剛出爐的民調數據說，目前和鄭文燦的差距大約在15%-至20%之間。2個月前的民調有的說輸30%，也有的說我輸40%，短短的2個月之後，就可以追到只剩15%。

陳學聖說，在桃園這塊土地上的藍綠板塊，藍是52%，綠是48%，因此，最大的關鍵就是，要把所有的票催出來，剩下5個月期望能夠每個月都追上2%，當選舉日來臨，就是我們的黃金交叉。

楊敏盛說，目前執政黨違法亂紀到處製造對立，兩岸關係越來越緊張。看看川普和金小胖70年來的敵對關係，都可以在新加坡把手言歡，堅決的要求，不論哪一個黨執政，兩岸關係都將必須以「和解」做為最大的公約數

曾經擔任桃園縣長的吳志揚提到，地方上民進黨的縣市首長就是小英最大的樁腳，這些樁腳如果沒有拔掉，2020年可能又要受苦四年。他說，大家從最近的國際局勢也應該可以看得出來，台灣不斷的被邊緣化，台灣的人才也不斷的被吸到國外去。這樣的局勢，也只有國民黨重新拿回執政權，弄好兩岸的關係，維持住和其他各國的邦交友誼，才能夠止血回生。

(中時 )