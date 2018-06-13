檢察首長人事 高檢襄閱費玲玲、「司法獒犬」洪信旭6人入圍

法務部檢察官首長人事名單6人入圍。(翻攝Google map)

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法務部14日將召開檢察官人事審議委員會，討論一波檢察首長人事案，民選的9位檢審會委員13日召開「會前會」，先行討論並交換意見，經逐一討論後投票結果，建議6人「入圍」名單，分別是台灣高檢署襄閱主任檢察官費玲玲、台灣高檢署主任檢察官呂丁旺、台灣高檢署檢察官毛有增、法務部參事林豐文、廉政署組長汪南均、台南高分檢檢察官洪信旭。

其中，汪南均、洪信旭均為司法官33期，2人中將有1人會調派外島檢察長。

汪南均曾任台北、新北地檢署主任檢察官，偵辦過網路傳銷商遭搶案、處理過台人張安薇赴馬來西亞旅遊遭綁架案，洪信旭擔任過高雄地檢署主任檢察官，他在高雄地檢署任職時，曾偵辦高雄市正副議長賄選案，羈押正副議長朱安雄、蔡松雄，被檢察官私下封為「司法獒犬」。

據了解，這波的檢察首長異動，幅度並不大，法務部只開出3個一、二審檢察首長職缺，分別是檢察總長江惠民留下的台中高分檢檢察長職缺，以及花蓮高分檢檢察長林朝松10月間因屆齡70歲退休後的花蓮高分檢檢察長職缺，以及1個外島地檢署檢察長職缺。

雖然這波檢察首長異動，只有3個職缺，但因人事間的連動，還是會牽動一波人事調動及調整。

至於任期明年3月屆滿的新竹、台中、嘉義、彰化等4個地檢署檢察長，法務部考量因距離五合一選舉僅剩5個多月，不宜在選舉前夕「陣前換將」，所以4人將留任檢察長，但有可能會調派其他地區服務。

(中時 )

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