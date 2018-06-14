《時來運轉》世足投注大攻略(三) 特別投注推薦

從熱身賽來看，比利時仍是阿札爾的球隊，比利時將是在賠率考量下較有八強甚至晉級冠軍等投注上較有價值的選項。(美聯社)

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中時電子報
子乃花/運彩分析師、
世足投注大攻略(一) A~C組晉級預測
世足投注大攻略(二) D~H組晉級預測

除了冠軍、八強、小組出線的玩法外，台灣運彩也增開了許多特別投注選項，這邊，子乃就相對有投注價值的選項，來一些小小的推薦了。

《晉級冠軍賽球隊》

這個投注選項，簡單來說就是猜誰可以"至少前兩名"，玩法上跟冠軍算是一步之遙的不同，以冠軍我們推薦德國、法國、西班牙的前提，在這邊繼續選來投注有點不妥(稀釋賠率)，這邊相對推薦的，將是"籤表較佳"的比利時，比利時如順利以小組第一出線，那麼最艱難的賽程，將可能是8強遭遇巴西的比賽，實際上是一個46波，並不一定沒機會，而晉級後，4強最可能遇到的對手將可能是烏拉圭或法國，法國技巧出眾陣容強勢，但比利時不是沒有細膩度；烏拉圭有前無後很怕比利時這種中場創造力出色的隊伍，5.50的賠率，可嘗試。

高賠投注：比利時(運彩賠率5.50)

《晉級八強隊伍》

晉級八強的部份，強隊賠率普遍低，但盤口有一些很有趣的地方，透出"玄機"！！

巴西冠軍賠率 第1 (最低) → 8強賠率第2

德國冠軍賠率 第2 → 8強賠率第1

西班牙冠軍賠率 第4 → 8強賠率第3

法國冠軍賠率 第3 → 8強賠率第4

比利時冠軍賠率 第7 → 8強賠率第5

這些在盤口判斷上的不同，關鍵在賽程，EFGH四個分組，頂級球隊為德國、巴西兩隊，所以GH組的強隊要跨越他們晉級到最後階段難度高，但在G1打H2、H1打G2下，八強的機會其實就相對濃厚了，所以，比利時在八強晉級的看好強度就要比4強、冠軍來的高。

最佳保險投注選項：比利時(運彩賠率1.55)

搭配高賠率投注選項：哥倫比亞(運彩賠率2.60)

※如此兩個選項都要投注，建議以 比利時投注單位2 比 1 哥倫比亞投注單位 來投資。

塞內加爾除有球星馬內壓陣外，防線也不差，或許是非洲國家裡走最遠的隊伍。(美聯社)

《非洲名次最佳球隊》

迦納近期爆出醜聞，可以說在世足前重創了非洲足球的形象，不過仍不要小看這些要在世足賽場展現自己，希望獲得豪門目光的非洲球員們。五支隊伍，比較有機會晉級的將是實力相對薄弱的A組--埃及，以及人人都有可能出線的H組--塞內加爾，而因為埃及晉級後很可能預到雙牙攔路，在機會上，將會小過塞內加爾些，塞內加爾2.90賠率，值博。

高賠投注：塞內加爾(運彩賠率2.90)

《進球最多小組》

可以發現，在這個投注選項上，賠率低的小組有兩種，一個是有所謂的"可能陪打份子"，一個則是實力伯仲的分組，但這邊，子乃是直接用累計計算的方式來抓，抓的過程，包括了戰局幾勝幾敗、晉級與否下的考量(譬如說雙方打和都晉級，那可能出現最後一場0比0情況等等)。這邊，我們要押寶的小組是F組與G組。

投注選項：F組(運彩賠率5.25)、G組(運彩賠率3.75)

台灣運彩官網
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Stunner運動酒吧跟台灣運彩合作，成為全台唯一一間可現場投注的運動酒吧，短短的一個多月，已經跟體育迷共度了許許多多的重要時刻。

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