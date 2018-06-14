《時來運轉》世足投注大攻略(三) 特別投注推薦

2018年06月14日 16:03 中時電子報 盧品青 子乃花/運彩分析師、

除了冠軍、八強、小組出線的玩法外，台灣運彩也增開了許多特別投注選項，這邊，子乃就相對有投注價值的選項，來一些小小的推薦了。

《晉級冠軍賽球隊》

這個投注選項，簡單來說就是猜誰可以"至少前兩名"，玩法上跟冠軍算是一步之遙的不同，以冠軍我們推薦德國、法國、西班牙的前提，在這邊繼續選來投注有點不妥(稀釋賠率)，這邊相對推薦的，將是"籤表較佳"的比利時，比利時如順利以小組第一出線，那麼最艱難的賽程，將可能是8強遭遇巴西的比賽，實際上是一個46波，並不一定沒機會，而晉級後，4強最可能遇到的對手將可能是烏拉圭或法國，法國技巧出眾陣容強勢，但比利時不是沒有細膩度；烏拉圭有前無後很怕比利時這種中場創造力出色的隊伍，5.50的賠率，可嘗試。

高賠投注：比利時(運彩賠率5.50)

《晉級八強隊伍》

晉級八強的部份，強隊賠率普遍低，但盤口有一些很有趣的地方，透出"玄機"！！

巴西冠軍賠率 第1 (最低) → 8強賠率第2

德國冠軍賠率 第2 → 8強賠率第1

西班牙冠軍賠率 第4 → 8強賠率第3

法國冠軍賠率 第3 → 8強賠率第4

比利時冠軍賠率 第7 → 8強賠率第5

這些在盤口判斷上的不同，關鍵在賽程，EFGH四個分組，頂級球隊為德國、巴西兩隊，所以GH組的強隊要跨越他們晉級到最後階段難度高，但在G1打H2、H1打G2下，八強的機會其實就相對濃厚了，所以，比利時在八強晉級的看好強度就要比4強、冠軍來的高。

最佳保險投注選項：比利時(運彩賠率1.55)

搭配高賠率投注選項：哥倫比亞(運彩賠率2.60)

※如此兩個選項都要投注，建議以 比利時投注單位2 比 1 哥倫比亞投注單位 來投資。

塞內加爾除有球星馬內壓陣外，防線也不差，或許是非洲國家裡走最遠的隊伍。(美聯社)

《非洲名次最佳球隊》

迦納近期爆出醜聞，可以說在世足前重創了非洲足球的形象，不過仍不要小看這些要在世足賽場展現自己，希望獲得豪門目光的非洲球員們。五支隊伍，比較有機會晉級的將是實力相對薄弱的A組--埃及，以及人人都有可能出線的H組--塞內加爾，而因為埃及晉級後很可能預到雙牙攔路，在機會上，將會小過塞內加爾些，塞內加爾2.90賠率，值博。

高賠投注：塞內加爾(運彩賠率2.90)

《進球最多小組》

可以發現，在這個投注選項上，賠率低的小組有兩種，一個是有所謂的"可能陪打份子"，一個則是實力伯仲的分組，但這邊，子乃是直接用累計計算的方式來抓，抓的過程，包括了戰局幾勝幾敗、晉級與否下的考量(譬如說雙方打和都晉級，那可能出現最後一場0比0情況等等)。這邊，我們要押寶的小組是F組與G組。

投注選項：F組(運彩賠率5.25)、G組(運彩賠率3.75)

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(中時電子報)