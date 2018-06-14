烈日下馬路「蓋棉被」上下運動 阿嬤：夭壽喔

一對男女光天化日在田寮河邊蓋棉被做那事。（翻攝自臉書「基隆人大小事」社團）

友善列印
中時電子報

夭壽喔！光天化日下，竟然有對男女公然在車來人往的市區馬路上，蓋起棉被做「那檔事」，許多老輩的居民大罵「不俗鬼」，新世代年輕人則酸「大太陽底下，蓋棉被嘿咻，不怕中暑熱衰竭喔！」

「有這麼急嗎？」在臉書不公開社團「基隆人大小事」PO出一段「活春宮」影片，地點竟在基隆市田寮河畔，影片中一對男女竟然當街用一條棉被蓋住，就開始「狂抽猛送」，只見被褥不停蠕動，棉被底下在做什麼事，讓人想入非非。

過去也曾經有對男女，宣稱是「藝術工作」，就在街頭「露營」蓋著棉被，赤裸上演「春宮秀」，引起眾議，也被被以妨害風化送辦。

網友指出，影片中的場地位在基隆田寮河仁一路、金雞橋附近，一對男女在大太陽底下，當街蓋上一條紅色的棉被就開始裸身激戰，一旁還散落著拖鞋、寶特瓶等，棉被不停蠕動，絲毫不顧旁人眼光，之後兩人打開棉被仰躺在地上休息，行經民眾看傻眼，驚呼「把這當自己家了嗎？」

民眾將影片拍下PO上網，引發熱議，網友覺得他們也飢渴了，「小心中暑」、「田寮河這麼臭 佩服」、「搭帳篷...講鬼故事!」、「世風日下！這真是在台灣？」、「一大早就上演一場活春宮？」、「是遊民解放？」「地上也太髒！」「大太陽下不熱嗎？」。

(中時電子報)

律師說法》台大畢業考不上律師 … 與火辣女同事一夜情 人夫爽完後…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。