烈日下馬路「蓋棉被」上下運動 阿嬤：夭壽喔

2018年06月14日 00:01 中時電子報 吳家詮

夭壽喔！光天化日下，竟然有對男女公然在車來人往的市區馬路上，蓋起棉被做「那檔事」，許多老輩的居民大罵「不俗鬼」，新世代年輕人則酸「大太陽底下，蓋棉被嘿咻，不怕中暑熱衰竭喔！」

「有這麼急嗎？」在臉書不公開社團「基隆人大小事」PO出一段「活春宮」影片，地點竟在基隆市田寮河畔，影片中一對男女竟然當街用一條棉被蓋住，就開始「狂抽猛送」，只見被褥不停蠕動，棉被底下在做什麼事，讓人想入非非。

過去也曾經有對男女，宣稱是「藝術工作」，就在街頭「露營」蓋著棉被，赤裸上演「春宮秀」，引起眾議，也被被以妨害風化送辦。

網友指出，影片中的場地位在基隆田寮河仁一路、金雞橋附近，一對男女在大太陽底下，當街蓋上一條紅色的棉被就開始裸身激戰，一旁還散落著拖鞋、寶特瓶等，棉被不停蠕動，絲毫不顧旁人眼光，之後兩人打開棉被仰躺在地上休息，行經民眾看傻眼，驚呼「把這當自己家了嗎？」

民眾將影片拍下PO上網，引發熱議，網友覺得他們也飢渴了，「小心中暑」、「田寮河這麼臭 佩服」、「搭帳篷...講鬼故事!」、「世風日下！這真是在台灣？」、「一大早就上演一場活春宮？」、「是遊民解放？」「地上也太髒！」「大太陽下不熱嗎？」。

(中時電子報)