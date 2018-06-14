滿滿歧視！愛因斯坦日記曝光：中國人骯髒又愚鈍

愛因斯坦生前極力反對種族主義，並稱之為白人弊病，卻在私密日記中不斷數落中國人，充滿偏見與歧視 (圖／翻攝自網路)

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中時電子報
／綜合報導
愛因斯坦日記，編譯者羅森克蘭坦言這些內容讓人非常不愉快 (圖／翻攝自普林斯頓大學校刊)

曠世奇才愛因斯坦創立了相對論，為物理學帶來了革命性變化。但近日他的私密旅遊日記曝光，這位曾經抨擊種族主義是白人弊病的天才學家，內容卻對亞洲、尤其是中國人充滿了歧視和偏見，其中稱中國人勤勞、骯髒又愚鈍(industrious, filthy, obtuse)，讓許多人震撼。

根據英國《衛報》報導，愛因斯坦於1922年開始展開為期將近半年的亞洲之旅，期間以日記記錄了旅程的一切。他在日記中提到，中國人吃東西不坐在椅子上，卻像歐洲人如廁時蹲著吃飯，孩童也兩眼無神，看起來非常遲鈍，卻沒人對這個環境有意見，異常平靜。

而對於中國人「多子多孫多福氣」的傳統，愛因斯坦也不客氣表示：「如果這些中國人取代了其他種族，那真是一種遺憾，對我們來說，光想像就可以感受到難以言喻的淒涼」。

愛因斯坦日記中還提到，他不明白中國人在勞動時都沒有感情，彷彿機器人般，就算工作非常粗重也還是不會流露痛苦意識，他甚至提到：「中國女人對中國男人有何致命吸引力，以至於他們拼命生了一堆孩子」，稱中國是「奇異國度」。愛因斯坦也提到，斯里蘭卡首都可倫坡異常髒亂，連地面都傳出惡臭，人們不太工作，需求也少，只是個單純的經濟循環。

負責編譯的加州理工學院《愛因斯坦文獻計畫》副主任羅森克蘭茲（Ze’ev Rosenkranz）也坦言，這些內容讓人相當不愉快，與愛因斯坦平日反對種族主義的形象有巨大落差，尤其對於中國人的言論會引起許多人反感，因此愛因斯坦生前也沒打算要公諸於世。

(中時電子報)

文章來源：Einstein's travel diaries reveal 'shocking' xenophobia

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