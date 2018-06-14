12秒內在高速公路上無故急停 後車的行車紀錄器讓他GG了

2018年06月14日 00:44 中時 陳俊雄

羅姓男子聲稱在行經國道3號14.8公里加速車道時，因導航設備警告前有測速照相而急踩煞車，車子也在12秒內靜止停在高速公路上。但法官勘驗行車紀錄後認定羅男所言不實，維持裁罰1萬8000元、記違規點數3點、並應參加道路交通安全講習及吊扣汽車牌照 3個月處分。

羅姓男子不滿遭到開單提出行政訴訟，他聲稱，2017年3月駕車進入國道3號南向南港交流道往主線，在接近匝道出口前因車內導航裝置感應附近有國道測速設備，他才察覺可能有超速情形而踩下煞車；另他減速同時發現，右方有台疾行且馬上切入的遊覽車，導致他再多踩一些剎車確保安全，雖此舉導致與後車距離過近並恐後車追撞，他也明白此為加速車道，故確認完左右車道來車後，隨即打方向燈切入並加速行駛於國道3號主線外線車道，期間並無持續且重複之煞車行為。

不過，法院勘驗遊覽車行車紀錄器後，卻發現事實並非如羅男所言。

根據行車紀錄畫面顯示，在當天下午2時27分08秒時，羅男汽車長鳴喇叭，並自遊覽車左後方行駛至遊覽車前方；27分20秒時，羅男將車速驟降至接近慢行；27分30秒羅男仍長踩煞車；27分32秒羅男車輛已近乎停止狀態；27分34秒至27分37秒間，羅男汽車左轉後以貼近遊覽車方式，由遊覽車右前方往左行駛至遊覽車正前方，持續緩慢行駛。

羅男在沒有任何緊急突發狀況發生情況下突然長煞車減速，儘管他聲稱是因車內導航裝置感應附近有國道測速設備所致。但承審法官發現，羅男煞車時，左側主車道內並沒有任何車輛行駛；另羅男汽車雖行駛在加速車道內，但他在緊急長煞車後隨即以極緩慢之車速行駛，與一般駕駛習慣不符。

更有甚者的是，當檢舉遊覽車行駛至主線車道時，羅男汽車旋即向左切入遊覽車前方同一車道上，並繼續以緩慢車速前行，亦與羅男聲稱因害怕測速拍攝因而減速之情節不符，反倒有逼車之嫌。審結後駁回羅男之訴，維持原本警方的裁罰1萬8000元、記違規點數3點、並應參加道路交通安全講習及吊扣汽車牌照 3個月處分。

(中時 )