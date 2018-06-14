抖音女神台北街頭大玩野外全裸 影片瘋傳本人暴怒：想紅自己脫

女子玩「裸體抖音」影片卻遭有心人上傳到臉書，讓她本人怒嗆「想紅不會自己脫」 (圖／翻攝自Tumblr)

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中時電子報
／綜合報導
該名自稱馬來西亞裔的女子作風大膽，甚至還將野外露出影片上傳到知名大型色情網站xvideo，且每部都有50至100萬的點閱 (圖／翻攝自xvideo)
許多粉絲湧入轉貼者臉書痛罵沒道德 (圖／翻攝自臉書)

一名女子瘋迷「野外裸露」，平時常在台北街頭脫光露出私密處，並將影片上傳到「抖音」、「Tumblr」等網站，熟料遭到其他網友轉貼至臉書，讓身分曝光，她本人也不滿開嗆：「想紅不會自己脫嗎」，但如今已關閉臉書與Tumblr等帳戶。

根據了解，這名女子自稱來自馬來西亞，臉蛋甜美、身材姣好，時常在台灣各大百貨公司與街頭、樓梯內大玩全裸自拍，除了Tumblr與抖音外，更會將影片上傳到Pornhub與Xvideo等知名大型情色論壇，每部影片都有50至100萬的點閱次數，但她本人不斷強調只是自己興趣，希望粉絲們保持低調，不要外流，卻還是遭到有心人外傳至臉書。

遭網友上傳至臉書的影片為她在街頭拍攝全裸的抖音影片，當街開始脫衣、配合音樂節奏大跳艷舞，甚至還在後面全部脫光玩按摩棒，尺度之大讓人目瞪口呆。

得知影片外流後，女子本人暴怒，怒嗆該名外流者「這是妳臉書按讚最多的貼文，開心嗎？」，並說「想紅不會自己脫」？粉絲們也紛紛嗆聲：「為了一時爽轉貼，缺德」、「以後我們沒得看了，有夠惡劣」、「妳乾脆自己脫來賠償我們啦」。

(中時電子報)

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