義大利開發大型飛機電子誘餌 提供運輸機飛行安全

2018年06月14日 00:33 中時電子報 江飛宇

義大利李奧納多航空科技公司(Leonardo)成功開發具有大型大型軍用運輸機特徵的消耗性電子誘餌閃雲55-T(BriteCloud 55-T)，可以混淆像C-27J、C-130、KC-390和A400M這樣的大型飛機的雷達特徵，使它們萬一遭遇飛彈攻擊時有較大的存活機率。

新阿特拉斯(newatlas)報導，自從第二次世界大戰英國與德國先後發明雷達以來，就開啟了新型態的電子戰爭，英國率先發現金屬箔與電線可以干擾雷達效果，並且應用在戰場上，日後這種裝置稱為「干擾絲」(Interference wire)，其原理就是以高反射率的材料來混淆雷達。之後雷達與反制雷達之間就形成貓捉老鼠遊戲，只要有一方的工程師想出更準確的雷達系統，就會有另一方工程師，發明更多更狡猾的欺騙雷達系統，稱為電子反制(ECM)與電子反反制(ECCM)。

打開閃雲雷達誘餌，就是一組簡單的電波發射器，以模擬飛機的電子訊號。(圖/李奧那多公司)

李奧那多所設計的閃雲系列消耗性誘餌可以說是高性能的干擾絲，它大約是汽水罐的大小，裡頭有一具微型射頻（RF）電波發射機，如果敵方飛彈鎖定了飛機，飛行員就抛出閃雲，這組射頻就會送出強烈的電磁信號，使飛彈誤以為那是飛機。先前李奧那多已經做出閃雲55型(BriteCloud 55)，可以用在因為歐洲系戰機的干擾絲發射器尺寸大約是55公釐，可以用在龍卷風戰鬥轟炸機(Tornado)上，此外還有用於F-16等美系戰鬥機的閃雲218型(BriteCloud 218)，依據美國戰機的規格，它是方形的。

然而，這些戰鬥機使用的閃雲系統，不能直接用到大體積的運輸機、轟炸機上，這是因為大型飛機具有更大的雷達截面，需要更強大的電波發射器，才能發出類似大型飛機的雷達訊號，因此才會開發用閃雲55-T。

根據李奧那多的說法，閃雲55-T採用更先進的小型化電子技術，不會增加誘餌的大小，就能達成大型飛機的雷達干擾能力，而且它也考慮到各國飛機的干擾絲發射器規格，有標準和方形的版本。

目前閃雲55-T仍在開發中，不過確定會在瑞士洛桑舉行的2018年歐洲電子戰會議上亮相，預計明年初可以預訂。

在經過馬航370班機事件後，這種裝置可能在不久後就會成為各民間航空器的必要配備，以免飛行經過衝突戰區時，遭到不明派別軍隊的飛彈擊落。

(中時電子報)