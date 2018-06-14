你說我做！梅根不諳皇家禮儀 哈利王子臨場急救援

2018年06月14日 10:01 中時電子報 蔡萱

英國薩塞克斯公爵夫人梅根日前在女王92歲官方生日活動上，首次與皇家成員一起登上皇宮露臺，然而這位皇室的最新成員雖然快速融入這個大家庭，但畢竟是平民出身的她，對於繁複的皇家禮儀仍感生疏。梅根就被捕捉到在露台上看似不知道該什麼時機像女王行禮，好在身旁的新婚丈夫哈利王子急救援親自指導，梅根也立刻照做，雖然事後被網友笑稱簡直就像是「機器人」，但仍順利完成了這場露台初體驗該有的禮儀。

現年33歲哈利王子和長他3歲的新婚妻子梅根，上周六首次一起現身在白金漢宮的露臺上，向哈利過92歲生日的祖母伊麗莎白女王表示敬意，這也是每年女王慶生的重要環節，全體皇室成員在女王的帶領下從露臺上，觀看閱兵儀式，並且與下面的民眾揮手，也因此這個時刻皇室成員的一舉一動都被民眾盡收眼底。

皇室最新成員梅根自然也成為了外界矚目的焦點，除了這是她首次現身露臺上之外，平民出身的她，能否在正式皇室活動中掌握該有的皇室禮儀也成為關注重點。

在女王的帶領下皇家成員棋現身露台上。（美聯社）

梅跟婚後首次與女王一起出席公開活動。（美聯社）

結果梅根也被發現她在女正式抵達露臺時，看似還沒能在搞不清楚在何時該向女王行禮，梅根趕緊問哈利說：「現在行禮嗎？」，身旁的哈利也立刻救援回答「對，現在」，並且也先鞠躬，讓梅根成功跟著大家一起完成對女王致敬。

當然梅根也像在她身邊已經有多年皇室活動經驗的凱特王妃學習。

王室成員通常在當天第一次見到女王行屈膝禮或鞠躬。梅根在去年與哈利王子訂婚後，就已經開始學習皇家禮儀，她第一次出席皇室活動便是與女王共度聖誕節。

梅根與哈利這有趣的一幕，也被露臺下的民眾發現，不少網友笑稱梅根很像是「機器人」，哈利一個指令一個動作。不過更多網友則是對此兩人此舉感到溫馨，認為這可見梅根十分努力的學習，想要融入丈夫的家庭，也為兩人的甜蜜好感情感到開心。

(中時電子報)