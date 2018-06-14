梅雨鋒面逼台！11縣市豪、大雨特報、19縣市防強風

受到滯留鋒面及西南氣流影響，今、明（14日、15日）兩天天氣不穩定，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨。（本報系資料照）

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中時電子報
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天氣不穩！出門帶把傘！受到滯留鋒面及西南氣流影響，今、明（14日、15日）兩天天氣不穩定，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨。氣象局今早也針對11縣市發布豪、大雨特報，另針對19縣市防強風。此外，鵝鑾鼻西南海岸，今早發現有熱帶性低氣壓生成，也不排除未來會成為颱風。

氣象局今（14日）早針對11縣市發布豪、大雨特報，另針對19縣市防強風。（圖取自氣象局網頁）

盼梅雨為台灣「解渴」！受到滯留鋒面及西南氣流影響，氣象局今早針對全台11縣市發佈豪、大雨特報，台東縣（含綠島、蘭嶼）、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率；雲林、嘉義、南投、澎湖、花蓮地區及台中山區，也有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區也要慎防落石坍方、溪水暴漲及土石流

另今早在鵝鑾鼻西南西方海面上有一熱帶性低氣壓生成，向東北東移動，時速１５公里，請在東沙島海面、巴士海峽航行及台灣海峽南部，航行及作業船隻特別注意。

一旦發展為颱風，氣象局有發布颱風警報之可能，此外，今日今日東沙島受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，易有10至11級強陣風，並有大雨發生的機率，請嚴加戒備。

至於民眾關心的空氣品質，環保署提醒，今日中部、雲嘉南及潮州地區橘色提醒（對敏感族群不健康）。

(中時電子報)

梅雨鋒面逼近台灣，今（14日）全台天氣不穩，下雨機率高。（圖取自氣象局網頁）

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