端午遊宜蘭！客運推優惠、飯店包粽、立蛋玩慶典

風光明媚的宜蘭是很多觀光客的最愛。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

再過幾天，就是端午連假了！首都客運6月15日到18日推出優惠價，從市府轉運站往返宜蘭、羅東，單趟全票只要105元，市府轉運站往返礁溪，單趟全票75元，為原價的82折。此外，位於宜蘭羅東的村却國際溫泉酒店也推出住房優惠方案，凡6/16-6/18住房者，可以免費參加「DIY包粽」、「手作艾香包」、「立蛋彩繪」活動。

村却國際溫泉酒店推出端午優惠專案。（主辦單位提供）

因雪山隧道開通，宜蘭往返雙北更為便利了！本有好山好水、又面臨太平洋的宜蘭這些年來觀光蓬勃發展！有好山好水、暖呼呼溫泉、特色美味小吃的宜蘭是很多遊客的最愛，今年端午有三天連假，不妨搭乘客運來宜蘭玩玩吧！

鄰近羅東火車站精華地段的村却國際溫泉酒店首次迎端午，特別推出住房優惠方案，凡6/16-6/18住房者，可以免費參加「DIY包粽」、「手作艾香包」、「立蛋彩繪」活動，另外為回饋鄉親，端午期間邀請宜蘭縣民到村却「入蔥門」、「點雄黃」，端午當天還有「百人立蛋」活動，機會難得，請民眾把握機會參加。

村却國際溫泉酒店推出「FUN粽一夏」端午活動，6.16-6.18入住旅客可體驗DIY包粽。（主辦單位提供）

此外，飯店也推出端午優惠價，包粽及手作艾香包DIY活動可於入住時預約、每場限定30組；炎炎端午期間，村却五樓戶外游泳池特別推出戲水龍舟過端午活動，讓住客清涼一夏！

6.18日當天12點，歡迎在地鄰里到村却立蛋，創造「FUN粽一夏」好回憶！（主辦單位提供）

此外，6月18日端午當天12點，在陽氣最盛的時刻，村却將舉辦百人立蛋鄉民同樂活動，活動前一小時報名，數量有限，額滿為止。希望這一天邀請所有鄰里居民齊聚各顯身手挑戰立蛋，與村却共創端午佳節回憶。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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