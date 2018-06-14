端午悠遊北海岸！賞老梅綠石槽、富基魚市嚐海味

2018年06月14日 06:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今年端午假期有三天，計畫好要到哪度假嗎？不妨來北海岸走走吧！新北市政府邀請您來「富基漁港魚產品銷售中心」（富基魚市）!品嚐鮮甜海味，同時可以欣賞台灣最北端的海岸美景白砂灣、富貴角燈塔、老梅綠石槽及風箏公園等玩累了，不妨來到「富基魚市」品嚐美味海鮮，帶給您整個身心快活的端午佳節。

新鮮萬里蟹（左）、美味海膽（右）。。（新北市漁業處提供）

享用尚青海味，鮮甜海膽趁現在

富基魚市，是北海岸著有盛名的海鮮產地，這裡不僅有活跳跳生猛海鮮及在地特色的萬里蟹，各式現流漁獲海膽、龍蝦、鮮魚等應有盡有，都是從漁港直送的新鮮漁貨，而現在正是品嚐海膽的好時機，是夏季時節的尚青海味，新鮮的海膽除了可生食外，還可作成海膽炒蛋、海膽蒸蛋的等各式料理，不必太多調味，就能煮出垂涎的美味，令人回味無窮。

各式現流漁貨。（新北市漁業處提供）

魚市歡慶端午消費滿額雙重送

富基魚市生活家經理黃乃昌表示，為歡慶端午節，18日(一)遊客在生鮮攤單筆消費滿3,000元並至餐廳料理消費，即送肉粽1袋(5顆，數量有限送完為止)，另外還可獲得該攤商所準備的鮮美海味食材（蚵仔、文蛤或海菜等）1份，此外，魚市餐廳也特別提供優惠，只要在餐廳用餐消費滿500元，就送一盤時蔬，讓遊客可以在漁港邊欣賞海景，邊享受最新鮮的海產。

新北市農業局表示，富基漁港不僅是著名的觀光景點，優美的海岸景緻總是讓人流連忘返；而且鄰近有許多觀光景點，包括白砂灣、富貴角燈塔、老梅綠石槽及風箏公園等，在夏日炎炎的季節中，除可前來踏青欣賞沿岸自然風貌外，來到港區消費餐飲，更多一份悠閒與自在，歡迎闔家來富基漁港渡過悠閒自在的假期。

(中時電子報)