6月14日三大報頭版要聞

2018年06月14日 07:08 中時電子報 綜合報導

@中國時報

在大陸機艦頻繁繞台，兩岸軍事敏感之際，軍中與情治系統相關4單位負責人，下半年都將異動，引起對岸關注。軍情局局長劉德良中將因60歲屆齡，將於本月底退役，繼任人選尚在作業中。四大軍情系統的憲兵指揮官許昌中將，將於9月屆齡，國防部政戰局長聞振國中將則在11月屆齡，電展室主任劉德金中將亦可望升任8軍團指揮官要職。

釣蝦場是不是水很髒、有加藥、蝦不能吃？行政院消保處近日調查全台47家釣蝦場蝦類品質，發現蝦品不合格率超過2成，比衛生農政單位檢測的不合格率還高，其中有蝦品被驗出抗生素羥四環黴素超標15倍，甚至發現不得檢出的抗生素四環黴素，民眾食用過後恐引發過敏反應，建議到釣蝦場食用蝦子，一定要清洗乾淨，避免生食、食用蝦頭。

世紀會晤「川金會」12日落幕，但昨日即傳出美朝高官先後抵達北京，向陸方說明川金會結果。對此，大陸外交部發言人耿爽13日證實，美國務卿蓬佩奧14日應大陸外交部長王毅之邀來華訪問。據悉這是蓬佩奧擔任國務卿後首次訪問北京。但對於北韓高官抵北京一事，耿爽未證實，僅表示：「目前沒有可提供的信息。」

國民黨13日完成新竹縣長參選人提名，新竹縣副縣長楊文科擠下民調領先的立委林為洲，國民黨完成2018年提名作業最後一塊拼圖，過程充滿爭議，埋下新竹縣分裂隱憂。國民黨在苗栗縣、台東縣及嘉義市等原本勝算大的選區，皆因提名爭議，出現同黨相爭情況，讓民進黨半夜作夢都會笑，傳統藍營票倉最大的敵人，不是民進黨，是國民黨自己。

@旺報

大陸持續推進惠台措施，大陸國台辦發言人馬曉光13日表示，今年續辦「台灣青年暑期實習計畫」，提供600個暑期實習名額；此外，大陸也對台灣民眾開放金融、船員和導遊等職業資格考試。

新黨發言人王炳忠等4人，13日遭台北地檢署以接受大陸國台辦資助在台發展組織等罪嫌，依違反《國安法》起訴。大陸國台辦發言人馬曉光13日在例行記者會中表示，這種喪心病狂的行為，必將受到兩岸同胞的一致反對和譴責。學者也指出，民進黨政府對於統派言行者藉由司法打壓並肅清異己的做法行為卑劣，將造成寒蟬效應。

大陸繼開發出東風-ZF（WU-14）此一滑翔高超音速飛行器後，首度開發的吸氣型高超音速飛行器也首度公開亮相。大陸官媒指出，該飛行器名為「凌雲」，代表中國的超燃衝壓發動機技術已經趨於成熟，研製成功後可由殲-20攜帶進行反航母作戰。

緊接在高考（大陸大學聯考）結束後的第一個周末，隨即進入自主招生考期，今年有90所大陸大學舉行相關考試，由於考試出題標榜創新，「燒腦神題」頻現，如華南理工大學以周杰倫《菊花台》歌詞為題，「徒留我孤單在湖面成雙」的「成雙」為何意？另外還有學校以AI、共享單車、無人駕駛等熱詞當作考題。

@工商時報

晶圓代工二哥聯電昨（13）日強奔漲停，帶動半導體族群士氣。德意志、里昂、瑞信證券、元大投顧等全面瞄準最大權值股台積電，德意志並剖析台積電關鍵7奈米製程5大商機爆發，8大客戶訂單湧現，激勵7奈米製程營收明年大增277％。

金控民民併玩真的，金管會將祭出胡蘿蔔鼓勵民營金控帶頭併購。金管會主委顧立雄13日表示，除了金控首次持股門檻由25％降為10％，另外將有配套獎勵措施，即在核准逐步提高持股的年限內，併購金額可免計入「所需資本」，降低金控股東增資壓力。

美國升息1碼幾乎確定，法人認為，本周金融股、壽險股的股價將有表現，帶領台股往上攻。而近期外資布局的高殖利率股有台新金、永豐金、元大金、開發金、中信金及國泰金等是首選。

科技部昨（13）日舉行「IC60－I see the future」積體電路（IC）問世60周年記者會，剛剛接任台積電總裁的魏哲家，首度代表台積電在公開場合亮相。魏哲家有信心地認為，在未來5G、AI等技術的發展下，半導體產業將從「無所不在」，變成「無所不能」。

(中時電子報)