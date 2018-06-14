端午節為何要「驅五毒」？特展揭秘看「蛇」耍威風

2018年06月14日 07:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過不久就是端午節了，除了吃粽子、划龍舟，其實我們也可以思考一下「端午節」的習俗，包括耳熟能詳的「白蛇傳」故事也和端午節大有關係！

配合端午節的節氣民俗，台北市立動物園自6月9日至6月18日，將於兩棲爬蟲動物館推出「五毒特展」，並於6月16日到6月18日三天連假期間，加碼推出「五月五慶端午！」教育活動，歡迎大小朋友攜家帶眷一同來參加傳統又富涵意義的教育活動喔！

古人認為到了農曆五月，天氣開始變熱，毒蛇、蜈蚣和蠍子等動物便開始活躍。（台北市立動物園提供）

端午節有很多特別的傳統民俗活動，其中一項就是「驅五毒」，為什麼要驅五毒？五毒究竟是什麼？民諺曰：「端午節，天氣熱，五毒醒，不安寧」。古人認為到了五月（農曆），天氣開始變熱，又有梅雨造成的濕氣，瘴癘之氣增加，瘟疫病疾常在此時開始出現，而毒蛇、蜈蚣和蠍子等生活在地下等潮濕陰暗環境或是夜間活動的「毒物」，在五月也已經相當活躍，農民出入家戶工作被咬時有所聞，於是就衍生出所謂的「五毒」。

傳統所指的「五毒」動物是泛指毒蛇、蠍子、蟾蜍、蜈蚣和壁虎五種動物類群，但其中壁虎是沒有毒性的，因此另有一說是以蜘蛛取代壁虎成為五毒。這次「五毒特展」展出的動物包括龜殼花、帝王蠍、黑眶蟾蜍、少棘蜈蚣、大壁虎和墨西哥紅膝頭捕鳥蛛，這些動物在食物鏈中，都是屬於中上層的消費者。

傳統所指的「五毒」動物是泛指毒蛇、蠍子、蟾蜍、蜈蚣和壁虎五種動物類群（墨西哥紅膝頭捕鳥蛛）。（台北市立動物園提供）

除了龜殼花主要以小型囓齒類如老鼠等為食外，其他都以小型無脊椎動物如昆蟲等為主食，因此在生態系統中，「五毒」動物不但可以抑制昆蟲、老鼠等動物的數量，還可以間接減少農作物災害損失，協助消滅病媒蚊，達到友善環境、維持生態平衡的效益！如此有趣且極具意義的「五毒」物種，大小朋友可千萬別錯過囉！

台北市立動物園在「五毒特展」之前，從5月12日開始，就會進行為期2個月的「五毒來囉！」保母講古，每週日上午11:00至11:15，在兩棲爬蟲動物館特展區推出，由照養動物的保育員分享照養「五毒」動物的幕後點滴，並透過賓果遊戲寓教於樂的活動，希望能讓民眾翻轉對「五毒」動物負面的刻板印象。

慶祝端午節，三天連假歡迎大家到動物園來包粽！（台北市立動物園提供）

「五毒特展」自6月9日至6月18日，於兩棲爬蟲動物館特展區展出。6月16日到6月18日進行「五月五慶端午」教育活動，時間為上午9:30-11:30、下午1:30-3:30，活動內容有：

1.「大家一起來認識五毒！」：歡迎至兩爬館櫃檯領取學習單，自由觀察學習，完成學習單後，請回到櫃檯核對答案，全對者就可領取小紀念品一份。

2.「大家一起來包中！高中！」：活動地點位於教育中心側邊的綠手指教室，活動性質為ＤＩＹ自己動手做！

3.「大家一起來拼龍舟！」：活動地點為兒童動物區的生命驛站，歡迎大小朋友一起用積木來製作有趣的創意龍舟！

除了上述活動外，台北市立動物園特別於6月18日(一)端午節當天上午11點，再加碼一場「五毒來囉！」保母講古，講古地點為兩棲爬蟲動物館特展區，希望讓民眾在連假期間好好感受特別的端午佳節氛圍！原定每月第三週週一為兩爬館的休館日，因端午節連假之故，將順延至隔日，亦即6月19日(二)休館喔！

(中時電子報)

5月12日開始，就會進行為期2個月的「五毒來囉！」保母講古，每週日上午1100至1115，在兩棲爬蟲動物館特展區推出。（台北市立動物園提供）