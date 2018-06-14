退休金被砍 葉毓蘭：未來沒人再像我們一樣傻

前警大教授葉毓蘭。(資料照片/蔡依珍攝)

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中時電子報

公教年金改革將在下（7）月上路，近日公教人員陸續收到退休所得重算處分書，退休的警大教授葉毓蘭昨（14）日在臉書發文感嘆，「傷心、有晚景淒涼的感覺」是幾十萬人相同的感覺，並說此舉如同毀滅國家的未來，因為未來沒有人會再這樣傻又天真，「希望今天發生在我們身上的『暴政』，永遠不會再發生！」

葉毓蘭昨在臉書轉發中時電子報新聞「退休金少3、4成 李家同：傷心、有晚景淒涼的感覺」，寫道，同是天涯淪落人，李家同教授的感覺，也是幾十萬人相同的感覺，且最大的影響更是讓有才能想報效國家的人心痛。

對於退休金揮刀砍，她說，國家的未來就這樣毀了，因為未來沒有人會再像他們一樣傻、一樣天真：年輕時含辛茹苦負笈海外，學成後，沒有留在美國賺美金，而是回到家鄉奉獻己學，年老時辱你是米蟲，硬是將法定退休金砍掉3、4成。

葉毓蘭表示，雖然自己的生活儉樸，還不致於無法終老，但也和李家同一樣，希望今天發生在他們身上的「暴政」，永遠不會再發生！

清大榮譽教授李家同昨天收到退休所得重算處分書，他寫了一封標題為「三封信」的文章表述心情，看到自己退休金被減3、4成，很傷心、頗有晚景淒涼的感覺，擔憂人越老、健康會越糟，總有一天會不能自理，到那個時候大概要請外勞幫忙，可是他的年金卻越來越少，讓他無心去美國參加同學會。

(中時電子報)

退休金少3、4成 李家同：傷心、有晚景淒涼的感覺

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